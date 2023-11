Siendo única parte, volcó con su Toyota Corolla y resultó ileso

A las 2 de la madrugada de ayer, personal de la Comisaría Nº 15 de nuestra ciudad tomó conocimiento sobre un siniestro vial en Ruta Nº 70, más precisamente frente a las instalaciones de las canchas de rugby del CRAR, ocurrido momentos antes.

En el lugar corroboraron que se trató de única parte en el hecho, un automóvil marca Toyota Corolla, conducido por un hombre de 68 años, quien fue identificado como Oscar B., domiciliado en intersección de calles Saavedra y Necochea de nuestra ciudad, y que había quedado atrapado en el interior del vehículo en estado consciente.

Rápidamente el personal actuante junto con personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) rompieron el vidrio de una de las ventanillas y lograron rescatar al hombre.

Este manifestó que al esquivar un tacho que se encuentra colocado sobre los laterales de la ruta, perdió el control y termino volcando.

En el lugar fueron convocados Bomberos Zapadores del Cuartel Norte que no llegaron a cumplir tareas ya que el hombre ya había salido del auto, personal del servicio de emergencias SIES 107 que tampoco realizó labores porque el conductor no requería asistencia médica, y como consecuencia de lo sucedido sólo hubo que lamentar daños materiales.



EN AVANTHAY Y MAIPÚ

A las 15:25 de la víspera, otro siniestro vial se produjo en intersección de calles Avanthay y Maipú, en barrio 9 de Julio.

Protagonizaron el incidente de tránsito un automóvil Ford Fiesta conducido por Carlos Martin Z. de 47 años, domiciliado en un tramo de calle Arenales, y por la otra parte una motocicleta Honda XR 150 c.c. perteneciente a la Guardia Urbana (GUR), conducida por el agente Walter C. de 41 años, domiciliado en Av. Luis Fanti, quien presentaba dolor en muñeca y rodilla.

Emergencias SIES 107 atendió en el lugar del hecho al motociclista indicándole reposo por 48 horas, mientras que personal de Protección Vial realizó espirometría en ambas partes: al agente de la GUR le arrojó resultado negativo (0,00 g/l) mientras que al automovilista le dio un resultado permitido (0,33 g/l, siendo que los conductores particulares tienen un límite de tolerancia de 0,5 g/l en nuestra ciudad).

Personal de Protección Vial no obstante, realizó el secuestro de la licencia de conducir del automovilista ya que la misma se encontraba vencida por no realizar el cambio de domicilio. El móvil policial trasladó al Hospital a los accidentados, para dejar asentadas las lesiones de ambos.