Massa y Milei van por la presidencia en un balotaje que marcará el destino del país

Los candidatos presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de la Libertad Avanza, Javier Milei, definirán hoy quién será el sucesor de Alberto Fernández en un balotaje crucial para el futuro del país, que se encuentra sumido en una crisis económica desde hace varios años. Más de 35 millones de personas están en condiciones de votar según el padrón electoral.

En una votación que se estima muy pareja entre los dos postulantes, con encuestas dando ganador a uno y otro, en todos casos por estrecho margen de diferencia.

De acuerdo con la ley, los resultados preliminares no pueden informarse hasta después de tres horas del cierre de la jornada electoral. De ahí que el escrutinio provisorio, un sistema de conteo rápido previsto por la Dirección Nacional Electoral que tiene como fin informar a la ciudadanía el mismo día de la elección, mostrará los primeros resultados a las 21.00 horas del domingo. Aunque no se trata del escrutinio definitivo, que comienza 48 horas después de las elecciones, el escrutinio provisorio ofrecerá un resultado consolidado y representativo para definir al presidente del próximo cuatrenio, cuya gestión comenzará el 10 de diciembre.

Massa parte con el piso del 36,78% de los votos conseguidos en la primera vuelta del 22 de octubre y Milei con el 29,99%, lo que ubica a los dos candidatos pugnando por los sufragios que quedaron "huérfanos" de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) 23%; Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) 6,73%; y Myriam Bregman (Frente de Izquierda) 2,77%.

Tras el debate del domingo pasado, en el que Massa tuvo una performance superior a la de Milei, aunque eso no siempre se traduce en votos, y los posteriores cierres de campaña, llega el momento de la verdad, que marcará el devenir político y económico de una Argentina bastante convulsionada.

Para ganar, Massa apuesta a profundizar la diferencia que todos los sondeos le dan en el mayor distrito del país, la provincia de Buenos Aires, y también en las provincias del norte, además de recortar el margen de la segura derrota que tendrá en Córdoba.

Por su parte, Milei busca estirar su diferencia favorable en los grandes distritos del centro del país (Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) y estrechar la derrota que tendrá en el Conurbano bonaerense.

Sobre el escrutinio provisorio del mismo domingo, se espera mayor velocidad debido a que sólo habrá dos boletas con una sola categoría, la presidencial, ya que el resto de los cargos se resolvieron en octubre.

Pero existe también la posibilidad de que el conteo que determinará al ganador se pueda estirar hasta entrada la madrugada si se llega a cristalizar un escenario de fuerte paridad, que llevaría a uno de los candidatos a tardar en reconocer la derrota en caso de que el margen sea muy estrecho.

La actividad proselitista de los candidatos para el balotaje estuvo signada por la campaña negativa hacia el rival, por encima de las propuestas. Y en los últimos días el clima se enrareció aún más con sospechas de posible fraude impulsadas por La Libertad Avanza.

Massa logró en apoyo de varios sectores de la sociedad civil que publicaron numerosos comunicados en los días previos llamando a no votar a Milei, mientras que el libertario desde el día después de las generales del 22 de octubre cosechó el respaldo explícito de Bullrich, la ex candidata de la que necesita desesperadamente de sus votos, y de Mauricio Macri, quien puso en marcha un operativo para mejorar la fiscalización del espacio.

Los dirigentes y militantes de Unión por la Patria concurrirán a esperar los resultados este domingo al espacio cultural C Complejo Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6.271, en el barrio porteño de Chacarita.

Por su parte, los de La Libertad Avanza lo harán, al igual que en las PASO y la primera vuelta, aguardarán los guarismos en el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690 de la ciudad de Buenos Aires.

En un uno de estos dos lugares habrá grandes festejos, dando paso en los días siguientes al proceso de transición que se terminará de cristalizar el domingo 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández le entregará los atributos a su sucesor.



ANTECEDENTES DE BALOTAJE

La Presidencia argentina se definirá este domingo en un balotaje por segunda vez en la historia política del país tras el antecedente que protagonizaron en 2015 Mauricio Macri y Daniel Scioli, aunque en el último medio siglo estuvo a punto de implementarse en otras dos ocasiones.

Si bien este método de elección rige desde 1995, el único antecedente de un balotaje en la Argentina corresponde a los comicios presidenciales de 2015, cuando Macri, al frente de la coalición Cambiemos y acompañado por Gabriela Michetti, se impuso con el 51,34% de los votos a la fórmula que integraron Scioli y Carlos Zanini (Frente para la Victoria), que sumó 48,66%.

En la primera vuelta de los comicios de 2003, Carlos Menem (Frente por la Lealtad/UceDé), que había gobernado el país entre 1989 y 1999, se impuso tras obtener el 24,45% de los votos (4.741.202 personas), un 2,20% más que Néstor Kirchner (Frente para la Victoria), quien obtuvo 22,25% (4.313.131).

Luego de la primera vuelta, la mayoría de las fórmulas que no habían accedido al balotaje anunciaron su respaldo político en esa instancia a la fórmula Kirchner (que llevaba de compañero de fórmula a Scioli), un escenario al que se sumaron distintas encuestas que daban una diferencia abrumadora en favor del santacruceño.

En ese escenario, y apenas cuatro días antes de la votación, Menem difundió un mensaje televisivo en el que comunicó su renuncia a participar de la segunda vuelta. El 11 de marzo de 1973, el candidato Héctor Cámpora, delegado de Juan Domingo Perón en esos comicios, alcanzó el 49,5% de los votos y postergó en el segundo lugar al radical Ricardo Balbín, quien tras sumar el 21% de los sufragios desistió de competir en la segunda vuelta. (NA)