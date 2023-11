Apoderados de UxP y LLA se reunieron con autoridades de la Cámara Electoral tras denuncias de supuesto fraude

Los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei y Santiago Viola, y de Unión por la Patria, Juan Manuel Olmos, se reunieron este sábado en la sede de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para aplacar las fricciones luego de las denuncias de presunto fraude que presentó el frente que lidera Javier Milei.

"Fue una reunión informal con las dos fuerzas para llevar tranquilidad de que está todo supervisado. Nos pusimos a disposición y esperamos que se de todo en el marco de la ley", explicaron desde el entorno del candidato libertario a Noticias Argentinas.

Por su parte, desde el oficialismo manifestaron a esta agencia que la reunión se produjo en "buenos términos" y aseguraron que desde LLA reiteraron que lo que realizaron durante la semana no fue una "denuncia", sino una "presentación que hicieron basada en cosas que escucharon, sin sustento en los hechos".

"Dejaron en claro que no se refirieron a fraude y que no creen que haya posibilidad de que lo haya", enfatizaron desde el campamento oficial. .

A su vez, con relación a la controversia por el faltante de boletas de LLA para el balotaje, en Unión por la Patria aseguraron que los apoderados del partido libertario dijeron tener en su poder "los dos padrones y medio de boletas que los argentinos a través de la justicia les entregaron" mediante el financiamiento recibido. .

"Ellos confirmaron que tienen las boletas, no las repartieron producto de una decisión o de estrategia, pero las tienen y eso para nosotros era clave", explicaron. .

En esa línea, las mismas fuentes afirmaron que con este tipo de acciones lo único que se logra es "poner en duda" el sistema por algunos "hechos puntuales" que se manifiestan de forma aislada.

Durante el encuentro estuvieron presentes además los jueces electorales Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, mientras que el juez de Cámara, Daniel Bejas no fue de la partida. También participó el asesor de comunicación en campaña de Milei, Santiago Caputo.

En tanto, desde la Cámara Electoral manifestaron que fue una "buena reunión", aunque tomaron la decisión de no dar a conocer detalles de la misma.

El llamado de la CNE a las dos fuerzas políticas, que mañana disputarán el balotaje por la presidencia de la Nación, se dio luego de la presentación por parte de La Libertad Avanza en la que aseguraron que la Gendarmería Nacional alteró el contenido de urnas en la elección general para favorecer al candidato Sergio Massa (UP).

Luego, ante la citación del fiscal electoral Ramiro González, quien inició una investigación preliminar para "despejar" dudas al respecto, el apoderado de LLA, Santiago Viola, aseguró que desde el partido no denunciaron fraude sino que pidieron a la justicia extremar recaudos de cara al balotaje. (NA)