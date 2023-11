A qué hora y dónde votan los candidatos

El ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria), el diputado Javier Milei (La Libertad Avanza) y los principales dirigentes políticos ya tienen programado el horario en donde votarán. En Argentina, votar es obligatorio, por lo que aquellos que no lo hagan y no tengan justificación ante la Justicia Electoral deberán someterse a multas económicas y administrativas.

Los equipos de campaña de los candidatos del balotaje 2023 fue difundiendo lugar y hora de votación.

La Libertad Avanza:

-Javier Milei: UTN Sede Medrano (Ubicación: Medrano 951 (CABA). Horario: 12.30.

-Ramiro Marra: Santa Maria de los Angeles (Ubicación: Manuel Pedraza 3978 (CABA). Horario: 9 30.

-Victoria Villarruel: Jardín de infantes 916 (Ubicación: Labarden entre Perú y Bolivia (Caseros. Tres de Febrero). Horario: 10.

-Diana Mondino: Colegio Industrial León XIII. (C. Arenal 2774 - CABA). Horario: 10.

-Carolina Píparo: Escuela 10 (calle 16 y 47. La Plata). Horario: 11.

-Guillermo Francos: Universidad Católica (Puerto Madero). Horario: 12.

-Nahuel Sotelo: Tacuari 449 (Colegio Santisimo Redentor, Ramos Mejía). Horario: 14 30.

-Marcela Pagano: Técnica 2. (Av Bradley 7698. Ciudad Jardín, Lomas del Palomar). Horario: 15.

Unión por la Patria:

-Sergio Massa emitirá su sufragio en un establecimiento educativo de Tigre, distrito donde vivió toda su vida. Se trata de la Escuela 34 "Antártida Argentina", ubicada sobre la Alvear 1430, casi esquina Chacabuco.

-Axel Kicillof: Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrara", ubicada en calle 4 Nro. 962 entre 51 y 53, La Plata. Horario: 9.

-Alberto Fernández: Universidad Católica Argentina (UCA), Avenida Alicia Moreau de Justo 1500, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario: 9.

PRO:

-Patricia Bullrich: Sociedad Rural, ubicada en Av. Sarmiento 2704, C.A.B.A., en la mesa Nro. *6441. Horario: 14.



BÚNKERS

Los espacios políticos trabajan en la organización de la jornada, y al igual que en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto y en las generales del 22 de octubre, tanto el oficialismo como la nueva oposición repetirán sus búnkers de campaña.

Massa esperará los tan ansiados resultados en el Complejo C Art Media, que tuvo que ser reformado en octubre respecto a las PASO, con la instalación de un escenario en las afueras del edificio, ubicado en la intersección de la Avenida Corrientes y Dorrego y una sala de prensa amplia.

Por su parte, el equipo que rodea al aspirante presidencial de La Libertad Avanza seguirá el desarrollo de los comicios en el Libertador Hotel, ubicado en la Avenida Córdoba al 690 (esquina Maipú) de la Ciudad de Buenos Aires.

Al igual que en las elecciones anteriores, el economista ya se encuentra alojado en una suite del piso 21 de dicho hotel junto a su hermana Karina, quien oficia además de asesora de campaña, y a la que apoda "El Jefe". (NA)