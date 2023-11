Multitud enardecida buscó justicia por cuenta propia tras hallarse un cadáver

A las 11 de la mañana de ayer, personal del Destacamento 6° de barrio Acapulco en Josefina, tomó intervención tras tomar conocimiento de la presencia de una persona fallecida en su jurisdicción, más precisamente en un inmueble de calle 18 al 400.

Al llegar al lugar los uniformados entablaron diálogo con el propietario del inmueble, un hombre de 72 años identificado como Carlos D., quien informó que la vivienda se encuentra deshabitada y que al llegar minutos antes, se encontró con la presencia de un hombre fallecido en el patio interno del Departamento N° 1° -el inmueble contiene dos departamentos-, el cual fue identificado como Emanuel Jesús V.

En ese marco, frente al domicilio donde se halló el cadáver, se comenzó a reunir un numeroso grupo de personas entre familiares y conocidos del difunto, quienes comenzaron a increpar al personal policial, pretendiendo sacar a Carlos D. hacia la calle para hacer justicia -o venganza- por mano propia.

Al ver que la situación empezaba a tensarse y escalando en niveles de agresividad, los uniformados que resguardaban el lugar solicitaron colaboración a personal de Comisaria 6ª de Frontera, al Comando Radioeléctrico de la misma ciudad y a la Subcomisaría 8ª de Josefina; mientras que se aguardaba la llegada de personal de Policía Científica y del médico policial.



MUCHA TENSIÓN

En esos momentos, para calmar los ánimos exaltados, los uniformados trataron de sacar a Carlos D. de ese escenario cada vez más peligroso, y en ese instante más de 60 personas que estaban en la vía pública comenzaron a arrojar ladrillos hacia el personal policial actuante, e individuos de identidad desconocida, tras romper un cristal del vehículo propiedad de Carlos D. -una pick-up Nissan color verde-, le prendieron fuego.

En ese descontrol, varios ladrillos impactaron en dos móviles policiales de la Comisaria 6ª de Frontera que resultaron dañados, y un grupo de unas 60 personas irrumpió en el inmueble de Carlos D., luego de forzar la puerta del Departamento N° 1, aprovechando para sustraer electrodomésticos varios.

Priorizando la integridad del personal policial y del propietario del inmueble, los actuantes se replegaron hacia el fondo del terreno donde se encontraba el Departamento N° 2, y es en esas circunstancias cuando los numerarios comenzaron a realizar disparos disuasivos contra la muchedumbre, logrando que retroceden momentáneamente.



¿DISPAROS DE ARMA DE

LOS REVOLTOSOS?

A las 13:50 llegó al lugar el Jefe de Agrupación Cuerpos junto a un grupo del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de Sunchales, con los cuales se pudo sacar de la escena a Carlos D., y trasladarlo a esta ciudad de Rafaela.

Asimismo, mientras se retiraba el cuerpo del difunto Emanuel Jesús V. -el hecho fue calificado como “muerte dudosa”-, la multitud enardecida comenzó a arrojar ladrillos y todo tipo de elementos hacia el personal policial, escuchándose además detonaciones de arma de fuego, sin poder precisar su origen, motivo por lo que CGI y GOT realizaron disparos de cobertura mientras los actuantes lograban retirarse del lugar.

En ese contexto, prácticamente una batalla, no todo parecía haber terminado, ya que se observó a un numeroso grupo de hombres que corría en dirección al Destacamento 6° de Barrio Acapulco, por lo que el Jefe de AUOP ordenó que el personal policial se agrupara frente a la Dependencia policial, formando un perímetro de seguridad para así evitar males mayores.

Luego de esos momentos de caos, llegó al lugar de los hechos el Jefe de Agrupación Unidades de Orden Público (AUOP), personal de Policía Científica y médico policial, y de Bomberos Zapadores, para realizar sus tareas específicas y retirar el cuerpo del difunto del lugar.