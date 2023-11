Despidieron al director ejecutivo de OpenAI, creador de ChatGPT

El consejo de administración de OpenAI, compañía que lanzó hace un año la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, anunció este viernes que despidió a su director ejecutivo, Sam Altman, porque ya no confía en su capacidad para liderar la empresa.

La salida de Altman se produce tras una "revisión deliberativa por parte de la junta (directiva), que concluyó que no siempre fue sincero en su comunicación con la junta, lo que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades", indica un comunicado.

"La junta directiva ya no confía en su capacidad para seguir liderando OpenAI", asegura el comunicado, que agrega: "Creemos que es necesario un nuevo liderazgo". "OpenAI ha sido estructurado intencionalmente para avanzar en nuestra misión: garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad", señala la compañía.

Altman, de 38 años, reaccionó en la red social X: "Me encantó el tiempo que pasé en OpenAI", afirmó, y agregó: "Fue transformador para mí personalmente y espero que también un poco para el mundo".

Lo sustituirá de forma interina Mira Murati, directora técnica de OpenAI, reveló la agencia de noticias AFP. Como parte de la reorganización, el presidente del consejo de administración, Greg Brockman, cofundador de la empresa, dejará el puesto pero permanecerá en la plantilla.

Altman estaba a favor de impulsar el desarrollo de la IA de forma más agresiva mientras que los miembros de la junta directiva de OpenAI querían actuar con más cautela, lo que generó tensiones crecientes hasta llegar a este derrocamiento, según Kara Swisher, colaboradora de CNN, que habló con fuentes con conocimiento de la crisis en la empresa. Según Swisher, Altman no se enteró del tema de la reunión hasta 30 minutos antes.

Fundada a fines de 2015, OpenAI ha contado desde el principio con el apoyo financiero de importantes empresarios como el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, el inversor Peter Thiel y Elon Musk.

La empresa está financiada por Microsoft, que ha invertido en ella miles de millones de dólares y ha integrado la tecnología en sus propios productos, como por ejemplo el motor de búsqueda Bing.