Jornada de memoria y reflexión por los 40 años de democracia

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia realizó el martes una Jornada de Memoria, Reflexión y Compromiso, en el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país. El acto se llevó a cabo en el campo militar San Pedro, ubicado en ruta provincial 82 S, zona rural de la localidad de Campo Andino, señalizado como Sitio de la Memoria ya que se utilizó como un centro de enterramientos clandestinos durante la última dictadura.

En la oportunidad, la responsable de esa cartera provincial, Celia Arena, celebró la participación de los y las jóvenes estudiantes y exhortó a cuidar el sistema que rige en la Argentina refiriéndose a la jornada electoral del próximo domingo 19 en todo el país: “la democracia también muere democráticamente si no la cuidamos desde adentro; si no respetamos sus instituciones y símbolos, sus formas, sus modos, sus derechos y su historia. La democracia no admite ambigüedades”, afirmó.

“Hoy el Campo San Pedro nos invita a mirar unos años atrás pero, sobre todo, nos compromete a mirar hacia adelante”, aseguró, para luego dar lectura al micro relato “Lados”, “de una querida amiga fallecida recientemente Amor Perdía”, escritora santafesina, profesora, historiadora y docente rural.

En tanto, la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, agradeció el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense -EAAF- junto a los organismos y describió la jornada como “cargada de emociones porque la memoria de nuestro pasado reciente es colectiva y la construimos entre todos y todas”.

Por su parte, el secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz, destacó que “Campo San Pedro es un proyecto integral. No solamente está planteado en el marco de Memoria, Verdad y Justicia, que es una política de Estado que prestigia al país en el mundo. También está pensado como polo productivo de agricultura familiar en coordinación con los movimientos sociales. Es una iniciativa muy ambiciosa, un camino que vinimos recorriendo en estos años y que tenemos la expectativa de que continúe la concreción de las diferentes etapas. Para eso es sustancial el diálogo permanente con Nación y, por supuesto, es imprescindible que haya un gobierno nacional comprometido con la continuidad de esta acción”.



LA JORNADA

Luego de entonarse el Himno Nacional, a cargo de los músicos Natalia Pérez y “Pancho” Torres, se reprodujo el documental “Campo San Pedro”, presentado por Luis Larpin, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, quien señaló que “el cartel de la entrada dice ‘aquí se cometieron delitos de lesa humanidad’. No son cosas pasadas, son delitos que se siguen cometiendo, porque aún seguimos buscando a quienes fueron asesinados y enterrados clandestinamente; aún seguimos buscando a los niños y niñas que fueron arrancados de su familia y hoy son ‘desaparecidos con vida´, viviendo sin sus orígenes, sin su verdadera familia que los busca”.

Posteriormente, dio paso a uno de los episodios de “Mundo Memorioso”, una serie audiovisual del Ministerio de Educación santafesino, que busca fortalecer la enseñanza del pasado reciente y las prácticas de ciudadanía en las aulas santafesinas. En la oportunidad, se emitió el referido a los Espacios y Sitios de Memoria.

Cabe destacar que, además, un grupo de trabajadores y trabajadoras de prensa realizaron una recorrida guiada por el campo hasta llegar a la fosa común.