Gimnastas de CREAR se lucieron en Mendoza

Este fin de semana culminó en el Aconcagua Arena de Mendoza el Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia Artística, organizado por la Confederación Argentina de este deporte y en el que participaron representantes de CREAR Club de nuestra ciudad con muy buenos resultados.

Lucía González y Emilia Acosta, las gimnastas Elite, entrenadas por Víctor Ingaramo tuvieron el tercero puesto en el All Around de las categorías Mayor y Juvenil, respectivamente.Luego cumplimentaron las finales por aparatos con gran rendimiento: Acosta quedó con el segundo puesto Suelo, segundo en Paralelas y tercero en salto.

Por su parte, González obtuvo el primer puesto en Salto, el segundo puesto en Suelo y segundo en Paralelas.

Respecto a la participación de las cuatro deportistas en los Niveles 6, 7 y 8, estos fueron sus resultados: Julieta Menseguez: 22 individual y cuarta por equipos.

Luisina López: 22 individual y tercera por equipos.

Araceli Burgos: 13 individual, tercera en salto y cuarta por equipos.

Victoria Pogliani: 32 individual y segunda por equipos.

De esta manera, las chicas de CREAR cerraron la temporada competitiva de la gimnasia con estas importantes satisfacciones.



BALANCE MUY POSITIVO

Ingaramo destacó que «en líneas generales los resultados estuvieron de acuerdo a lo esperado, y en algunos casos superando las expectativas. Luci fue de menor a mayor durante el año, y lo terminó compitiendo de la mejor manera».

Lucía pudo en 2023 retomar plenamente la competencia luego de un año largo de inactividad por una lesión. «Ella al primer torneo luego de su lesión llegó con lo justo, pero después cada Selectivo que tenía eran dos días seguidos, pero se lo bancó de diez», resaltó el coch.

Pensando a futuro, el entrenador acotó que «como dijo ella, pudo hacer ese salto de dificultad que otorga un punto mas por ser extendido. La idea es seguir sumando, tiene mucha potencia, el salto lo hace muy bien y sueño con buscar ya la doble pirueta que sería un saltazo, para meterse en finales sudamericanas y panamericanas. Sería muy bueno como objetivo ver si puede insertarse en torneos internacionales el año próximo, pero hay varias chicas que persiguen el mismo objetivo, por lo que si no se da, se volverá a intentar al siguiente, porque las condiciones están para lograrlo».

En el caso de Emilia Acosta, que este año fue quinta por equipos con el seleccionado argentino juvenil en el Mundial de Turquía, mencionó también una complicación surgida en los últimos meses a la cual se pudo sobreponer con rapidez. En los meses previos al Nacional, fue operada de apendicitis lo cual generó una interrupción forzada en su calendario. «Cuando estábamos en plena preparación para el Sudamericano le agarró apendicitis, la hizo parar casi dos meses, pero llegó este torneo y logró realizar ese aparato (paralelas) que mas dificultad le generaba, en un trabajo que en estos meses fuimos profundizando y se pudieron ver los frutos», valoró Víctor Ingaramo.