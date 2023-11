Bovaglio es una de las opciones en Patronato

Patronato está buscando entrenador para la próxima temporada de la Primera Nacional y de acuerdo a lo que mencionan medios entrerrianos, Walter Perazzo y Lucas Bovaglio son los candidatos principales.

El ahora ex DT de Güemes y el ex técnico de Instituto de Córdoba suenan con fuerza para reemplazar a Rodolfo De Paoli. La dirigencia del Patrón trabaja en busca del próximo técnico del equipo “Rojinegro”. Entre ofrecimientos y averiguaciones, se supo que Perazzo y el rafaelino son del gusto de Dante Molina y sus colaboradores.

Bovaglio, de 44 años, fue quien llevó a Instituto a Primera División. También pasó por Atlético Rafaela, Deportivo Morón y Villa Dálmine.

Perazzo, por su parte, viene de realizar un gran trabajo en Güemes de Santiago del Estero. Cuenta en su equipo de trabajo a Iván Furios, ex jugador del club paranaense. En los próximos días habrá confirmaciones.