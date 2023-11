Tomás Mondino, entre la alegría del bronce Panamericano y los nuevos desafíos para 2024

(Por Darío Gutiérrez). - Noviembre fue para Tomás Mondino el último mes competitivo del año y sin dudas que inolvidable, con la obtención de la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile a través de la posta 4×100, y recientemente el triunfo en los 100 metros con muy buen registro en el Grand Prix de Asunción del Paraguay.

Con 18 años, el velocista rafaelino tuvo la gran satisfacción de ser protagonista y medallista de un Juego Panamericano de mayores, que lógicamente le generó una gran satisfacción. «La verdad que cerramos el año de una manera increíble, contento con la medalla de bronce lograda para Argentina y luego de la competencia del fin de semana en Paraguay. Para mí fue importante lo conseguido en los Juegos Panamericanos, y también como iniciación para lo que se viene en el atletismo argentino», en referencia a la ilusión que genera el Relevo por la juventud de sus integrantes (Franco Florio, Juan Ciampitti y Bautista Diamante fueron sus compañeros).

En referencia a los objetivos iniciales en la capital chilena y cómo se fue aumentando la expectativa, describió que «la primera instancia era clasificar en la semifinal, ya lo veíamos eso como un logro, también apuntábamos al récord argentino que buscábamos hace rato y sabíamos que estaba la capacidad para hacerlo. Pero cuando clasificamos cuartos en la semifinal ya íbamos por la medalla a toda costa, ya quedar cuartos era muy significativo para Argentina tomando en cuenta que competíamos con países muy fuertes como Jamaica, Estados Unidos, Cuba, sobre todo en velocidad. Luego en la final se dio el percance de Estados Unidos y nosotros pudimos llegar terceros, la verdad que cuando lo vi a Franco cruzar la meta no lo podía creer».

Si bien las últimas imágenes del año lo tuvieron con logros en 100 metros, en general este 2023 fue muy bueno para Tomás en 200. En ese sentido comentó que «el año pasado quizás fueron mejores marcas en los 100 metros, este año tocó en 200 que un poco venía dejando de lado, pero por suerte se pudieron dar muy buenos tiempos ya en el inicio de la temporada, luego vinieron los récords nacionales U20 y posteriormente U20 y U23, con lo cual nos metemos en buenas clasificaciones a nivel mundial que me pone muy contento».



NUEVOS DESAFÍOS

Con París 2024 ya a la vuelta de la esquina, como ilusión de los deportistas de alto rendimiento de ser protagonistas de esa gran fiesta, Tomy mencionó en un panorama individual que «si bien estamos lejos de los Juegos Olímpicos, pero cada vez nos vamos acercando más, y ojalá algún día se pueda dar».

Pero sin dudas, viendo la evolución que ha tenido la posta este año, queda una puerta abierta hacia la esperanza. «Actualmente estamos clasificados para el Mundial de Relevos que se hará en la primera semana de mayo en Bahamas, donde los 14 mejores relevos de ese torneo clasifican automáticamente a los Juegos Olímpicos, así que vamos a tirar una ficha por ahí a ver si se puede dar», explicó el atleta rafaelino.

En la parte final de la nota le consultamos sobre cómo va planificando el 2024, ya con la certeza que para no estancar su evolución ante la falta de una pista sintética en Rafaela para entrenar tendrá que establecer una nueva «base de operaciones». En ese aspecto nos confirmó que «voy a estar viviendo en Buenos Aires, aunque en realidad voy a trabajar con un entrenador de Brasil, así que voy a estar más en Brasil que en Argentina, pero siempre está bueno poder hacer cosas acá». De tal manera, se cerrará la exitosa etapa formativa con papá Ceferino, en un proceso natural en virtud del crecimiento deportivo de Tomy y las ocupaciones de «Cefe» como Concejal en nuestra ciudad.