Santa Fe será sede de la primera pasarela internacional de moda

En el marco de las instalaciones del imponente edificio de La Redonda, en la ciudad de Santa Fe, tendrá lugar la primera edición de la pasarela internacional de moda, Global Fashion Gallery Santa Fe, con un formato único y sin precedentes en Argentina.

Con un total de 18 diseñadores nacionales e internacionales, Santa Fe se convertirá en el epicentro de la moda internacional, el próximo jueves, 23 de noviembre de 2023, a partir de las 18:00 hs. Las firmas locales Strina , Anita Ferrero Glamour Interior, Virginia Davies y Sonia Peterlin, serán las anfitrionas de la realización. Además se sumarán las firmas provinciales, Emilia Carol de la ciudad de Rosario y Luz de Luna de Rafaela. Como firmas nacionales, se contará con la presencia de Daniela Escobar de Buenos Aires, Lola Montero de Entre Ríos y Norma Villanueva de Córdoba.

Las firmas Kateryna Olek “Fashion School Dressing The Dreams” de México, juntamente con Lorena Kranewitter, Laura Torres Tabeira, Erica Mendoza, Daniela García, Blanshi, Inzaro; Sergio Dávila de Perú y Merve Alkan de Turquía, serán las marcas internacionales convocadas a este gran evento de moda.

El estilismo de GFG Santa Fe estará a cargo de Daniel González Cuenca Makeup Studio. En tanto, Delayen By Mariela Lezcano y Anyelik Peluquería By Rosana Barraza serán las responsables de los peinados de las modelos.

El equipo organizador de la GFG Santa Fe está conformado por Marcia Blanco, directora de Medios y Comunicación; Marisa Lenarduzzi, directora de Casting; Luciana Trabalón, directora de Producción; y Rubén Perlotti, director Ejecutivo del evento.

Cabe destacar que el exclusivo medio FF Channel, uno de los canales de moda más prestigiosos del panorama internacional y contando con casi tres millones de suscriptores, conjuntamente con Santa Fe Canal, emitirá vía streaming para todo el mundo, todos desfiles de los diseñadores participantes.