Mención de Honor en Puerto Rico

Los creadores rafaelinos suelen regalarnos noticias que nos gustan compartir, ya que es habitual que, a través de estas páginas con satisfacción, debamos difundir logros, reconocimientos y premios que cosechan por su arte.

En este caso la alegría alcanza, especialmente, a todos quienes nos desempeñamos en LA OPINIÓN porque quien ha cosechado un galardón de carácter internacional es Orlando Pérez Manassero "Orly", el creador de Dr. Vito, cuyas incisivas ocurrencias replicamos cada semana y también autor de valorables relatos que bucean en la historia de nuestra ciudad y que de tanto en tanto nos hace llegar para su publicación.

El creador rafaelino fue destacado con una Mención de Honor en el certamen internacional de Siglemas 575 desarrollado en Puerto Rico.



Siglemas 575

En cuanto al tipo de poesía a la que está dedicado el certamen el autor nos hizo saber que "existe un nuevo tipo de poesía. Se le dice minimalista por su tendencia a simplificar, reducir a lo más mínimo, llegar a lo esencial y a lo más puro al momento de pensar y escribir sus versos. Hacia 2011 la Licenciada Patricia Shaefer Röder, escritora y traductora literaria venezolana radicada en Puerto Rico, toma el vocablo “sigla” (letra inicial de una palabra) y “poema” para conjugar el término siglema creando así lo que denominó Siglema 5 7 5 y sus originales reglas. Esas reglas dicen que lo primero que debe pensar el escritor es en titular el poema pues cada estrofa que elabore deberá comenzar con una letra de dicho título. El poema tendrá entonces tantas estrofas como letras tiene su título. Cada estrofa contará con tres versos, el primero con cinco sílabas, el segundo con siete y el tercero con cinco. De ahí que la métrica sea 5 7 5. La rima no existe y las diferentes estrofas deben poder funcionar independientemente como un poema autónomo respetando el tema en cuestión. Un simple Siglema 575 que lleve por título “SOL” diría por ejemplo:



Solo la nube

tapa los rayos del sol,

una mano no.

Observa su luz,

no la puedes detener

entre tus dedos

La nube puede

pero tu lo lograrás

si ella quiere.



El certamen

También Pérez Manassero ofreció precisiones acerca del concurso, manifestando que "desde hace unos años se realiza en Puerto Rico (Estado libre asociado a Estados Unidos de Norteamérica) un concurso de Siglemas 575 donde se premia a los mejores trabajos de escritores de todo el mundo. Cada año se edita una antología, un libro que contiene los poemas seleccionados bajo el título de “Di lo que quieras decir”.

"Este año 2023 contó con 427 siglemas de escritores de Puerto Rico, Estados Unidos, México, España, Uruguay, Venezuela, Colombia, Cuba, Chile, Italia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Brasil, Francia, Perú, Alemania, Canadá, Rumania y Argentina. De todos estos participantes surgieron los 172 poemas minimalistas que componen la antología de este año. El pasado sábado 11 de noviembre los jurados dieron a conocer los premios a los mejores siglemas entre los seleccionados para la antología en un acto realizado en el municipio de Vega Alta, ubicado en la costa norte de Puerto Rico, que pudo ser visto en directo en todo el mundo (y por supuesto en Rafaela) por Facebook Live en la página Scriba NYC e incluido luego en YouTube".

Debemos destacar que el proceso de selección incluyó la observación de los siglemas, la calidad, el estilo, la lírica, las imágenes, la estética y la capacidad de expresarse de los escritores y en esa instancia el colaborador de este diario, Orlando Pérez Manassero, tuvo la satisfacción ser contado entre los diez participantes que fueron finalmente premiados recibiendo una Mención de Honor por su siglema titulado “Me preguntas porqué escribo”.

Es importante mencionar que Pérez Manassero es uno de los que habitualmente es distinguido en este certamen ya que fue premiado e integró con sus Siglemas 575 las antologías de pasados certámenes mundiales del mismo género en los años 2018, 2019, 2020 y 2021.