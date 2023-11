Scarpin, del Congreso a la Legislatura de la Provincia

Finalmente el ex intendente de Avellaneda, actual senador nacional por Santa Fe y diputado provincial electo, Dionisio Scarpin, definió cuál será su futuro después del 10 de diciembre. Debía decidir si continuar en el Congreso de la Nación o bien trabajar en la Legislatura santafesina.

Este jueves, Scarpin se reunió con el gobernador electo, Maximiliano Pullaro para comunicarle que su decisión será asumir como diputado provincial, por lo que presentará su renuncia a la banca que ocupa en la Cámara alta desde finales del 2021 cuando llegó junto a Carolina Losada después de ganar con amplitud las elecciones intermedias en la categoría de senador.

"Con el gobernador @maxipullaro coincidimos en que mi mejor aporte para esta nueva etapa Santa Fe es como diputado provincial. Desde esa banca voy a acompañar las iniciativas transformadoras que la provincia y el norte necesitan", escribió en su cuenta de X (ex Twitter) el legislador del norte santafesino, que en algún momento admitió sus aspiraciones por competir para el cargo de gobernador. "Maximiliano Pullaro tiene un desafío enorme en un contexto económico y social muy complicado, y es un orgullo que me considere un aliado en esta tarea", agregó.

Al confirmarse que presentará su dimisión, el candidato suplente al Senado de Juntos por el Cambio en 2021, Eduardo "Wally" Galaretto, asumirá en el Congreso para completar el mandato de Scarpin hasta diciembre de 2027, es decir que aún le quedan cuatro años por delante en un recinto que ya no tendrá a Cristina Fernández de Kirchner en la Presidencia.

"Voy a seguir trabajando de manera coordinada con la senadora nacional Carolina Losada y Eduardo Galaretto, para avanzar en la resolución de los problemas que más les preocupan a los santafesinos", sostuvo Scarpin.

Cabe consignar que Galaretto, médico de profesión, fue senador provincial por el departamento San Lorenzo de 2007 a 2011, también fue diputado provincial y además presidió el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical.