Power: corren el lunes el "Premio Coronación"

La precipitación registrada durante la mañana de ayer obligó a reprogramar nuevamente la disputa del "Premio Coronación" del Midgets Show and Power y el Mini Power.

Originalmente, esa competencia, que marcará el cierre del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", se debía realizar el sábado 11 de noviembre, pero a raíz de una inoportuna lluvia caída durante esa jornada, más la inestabilidad climática que anunciaban los pronósticos extendidos, motivaron su traslado para este sábado en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Sin embargo, el mal tiempo atentó una vez más contra las buenas intenciones y ayer, luego de una jornada lluviosa, se decidió trasladar nuevamente la disputa de esa carrera para el próximo lunes 20 de noviembre, aprovechando el feriado nacional.

Se tomó esa determinación como consecuencia de no poderse trabajar en el circuito y presentarlo en las mejores condiciones para el desenlace del más exitoso Torneo Oficial en el breve historial de la categoría superior y el primero de la telonera.

Ambos campeonatos ya están definidos con las anticipadas consagraciones de Matías Audino -revalidó su título en el Midgets Show and Power- y Gaspar Fler -se aseguró la corona en el Mini Power- tras haberse llevado a cabo la penúltima fecha del calendario en el mismo escenario que se utilizó a lo largo de toda la temporada 2023.

Angel Gaggi (313 puntos), Cristian Mattioli (309) y Gastón Viano (304) se postulan al subcampeonato en el Power; mientras que Benjamín Bottazzi (326) y Saimon Cuenca (308) intentarán quedarse con el segundo lugar en el Mini Power, de acuerdo con estas posiciones:

Midgets Show and Power: Matías Audino (campeón) 390 puntos; Angel Gaggi 313; Cristian Mattioli 309; Gastón Viano 304; Matías Giordano 279; Jeremías Molardo 269; Rubén Balangero 267; Adrián Bonafede 261; Matías Maina 258; Diego Bruera 255; Adriel Viano 253; Leonardo Sterpone 232; Gustavo García 215; Pablo Baronetto 204; Germán Mathier 196; Andrés Osorio 187; Héctor Valentini 171; Cristian Fernández 165; Ulises García 127 y Héctor Heit 125.

Mini Power: Gaspar Fler (campeón) 379 puntos; Benjamín Bottazzi 326; Saimon Cuenca 308; Thiago Bottazzi 285; Felipe Masuero 277; Laureano Cuenca 267; Alex Ramallo 264; Santiago Maina 246; Donato Calvi 225 y Gonzalo Rinaudo 223.