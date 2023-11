El Sub 17 goleó y clasificó primero en su grupo

La Selección argentina Sub 17 goleó 4-0 a Polonia y clasificó a octavos de final del Mundial de la categoría primera en su grupo. Thiago Laplace a los 34; Agustín Ruberto a los 46; Ian Subiabre a los 52; y Santiago López a los 86 marcaron los goles para el equipo dirigido por Diego Placente. Gracias al triunfo de Japón 2-0 sobre Senegal, los pibes pudieron subirse a la cima del Grupo D para tomar un envión anímico de cara a la recta final del certamen que se disputa en Indonesia.

De esta manera, los chicos de la Sub 17 lograron cerrar de la mejor manera la etapa clasificatoria luego de haber comenzado con el pie izquierdo con la derrota 1-2 frente a los africanos y tras haberse recuperado con la victoria 3-1 sobre los nipones. Tras el partido, los chicos expresaron que el húmedo y caluroso clima del sudeste asiático no les permitió explotar el 100% de su juego, pero de todos modos se mostraron contentos por haber logrado la clasificación como punteros del grupo.

Claudio "Diablito" Echeverri afirmó que "hacía mucho calor", por lo que "el equipo hizo un desgaste físico muy grande". "Pero pudimos hacer los goles y terminar tranquilos. Estamos muy felices por haber terminado primeros y por el triunfo de hoy. Toque quien nos toque, vamos a dar lo mejor", subrayó el jugador de River.

El rival de la Selección argentina se conocerá este sábado y será uno de los equipos que clasifique entre los mejores terceros: el partido será el próximo martes a las 9 en el Estadio Si Jalak Harupat.