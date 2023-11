Berizzo renunció en Chile

BUENOS AIRES, 18 (NA) - El entrenador Eduardo Berizzo presentó la renuncia a su cargo en la Selección de Chile tras igualar 0 a 0 ante Paraguay y un pobre arranque en las Eliminatorias, que tiene a los trasandino momentáneamente fuera de los puestos clasificatorios para el Mundial 2026.

"Hablé con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados", manifestó el argentino en conferencia de prensa. "Creo que las chances de clasificar existen, están intactas, ojalá el clima se descomprima para que Chile pueda clasificar. Ha sido un honor dirigir a la Selección chilena", concluyó el DT sobre su ciclo de apenas 18 meses.

Posteriormente, el Toto Berizzo dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a los hinchas chilenos y a la gente que trabajó con él en el ciclo que comenzó en mayo de 2022. Además, reiteró la gratitud para sus dirigidos, a quienes les deseo el mayor de los éxitos para lo que resta de las Eliminatorias.

Durante su paso por el seleccionado chileno, el argentino estuvo al mando del equipo en 16 oportunidades: apenas sumó cuatro triunfos y cinco empates, mientras que perdió en siete oportunidades. En cuanto a las Eliminatorias, el andar de Chile no es bueno: ostenta cinco unidades y por el momento se está quedando fuera de los puestos clasificatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por lo pronto, deberá enfrentar a Ecuador como visitante por la sexta fecha, el próximo martes, y con un entrenador interino.