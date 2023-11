La esposa del policía asesinado en el hospital pidió justicia por el crimen

ROSARIO, 18 (NA). - La esposa del policía Leoncio Bermúdez, quien fue asesinado en el Hospital Provincial de la ciudad de Rosario por delincuentes que habrían intentado liberar a un preso, dijo que teme que el crimen "sea uno más" de otros que ocurren allí.

"Lo mataron y lo dejaron tirado. Y ahora, como siempre, él va a ser uno más", expresó Romina, pareja de Bermúdez y agregó: "No entiendo más nada. Lo mataron como a un perro y se fueron como si nada, es injusto todo".

En declaraciones radiales, la mujer expresó: "Si hubiese sido al revés, si él le hubiese disparado al choro, primero Leo estaría preso y si no hubiese salido de la garita de trabajo hubiese tenido un sumario por incumplimiento".

El policía tenía dos hijas de 12 y 4 años y su hija mayor estaba en la garita ubicada en el frente al hospital cuando ocurrió el crimen.

"Mi nena me manda una foto con él, contenta porque conoció el lugar donde tantas horas pasa su papá", contó y siguió: "A las 22.30, me llama y me dice: No sé qué pasó mamá, papá no volvió más".

La mujer además manifestó que se arrepiente de haber visto las imágenes en las que quedó grabado el crimen de su marido: "Cometí el error de ver el vídeo que está circulando en todos lados y tengo terror de que lo vea mi hija porque lo que me dejó a mí al ver ese video es otra sensación más que dolor".

Leoncio Bermúdez trabajaba en el destacamento del Hospital Provincial y fue asesinado el pasado martes cuando tuvo que intervenir ante la irrupción de dos hombres armados que ingresaron al nosocomio para rescatar a Gabriel Guillermo Lencina, un preso de la cárcel de Piñero que estaba a punto de recibir el alta médica.

Primero los delincuentes se enfrentaron a tiros y golpes con los agentes del Servicio Penitenciario que custodiaban a Lencina, pero como no obtuvieron éxito, decidieron irse corriendo.

En el momento en el que llegaron a la puerta del hospital se cruzaron con Bermúdez, a quien le dispararon un balazo en la cabeza y se escaparon en un auto que los estaba esperando.



BRONCA Y DOLOR

EN LA DESPEDIDA

En medio de escenas de profundo dolor y bronca de familiares, amigos y camaradas del subinspector Leoncio Bermúdez, la banda de música de la Unidad Regional II y una guardia de honor realizaron el último adiós y las honras fúnebres frente al féretro que fue ubicado sobre el vehículo que lo transportó minutos después hacia el cementerio El Salvador, publicó La Capital de Rosario.

Poco antes de que culminara el sepelio en casa velatoria de Matienzo al 3300, cuñadas del policía Bermúdez accedieron a dialogar con la prensa, y esto dijeron.

“No hay palabras. Mi hermana (la esposa de Bermúdez) está destrozada, lo mismo su mamá, su abuela, todo el mundo", dijeron visiblemente conmovidas, y añadieron: "Queremos que se haga justicia. Leoncio estaba trabajando, no es que llevaba a su hija todos los días al trabajo. La nena estuvo quince minutos, fue una puta casualidad. Él era bueno".

"Era la persona más dedicada a su trabajo y a su familia. No les dejaba faltar nada a sus hijas. Trabajaba 24 por siete para que no les falte nada a todos los de su entorno. Era muy solidario con todos. Esa es la marca que nos deja. Nos dejó una huellita de lo buena persona que era. Esto nos impactó. Esto lo veíamos como una noticia del día, jamás pensamos que lo íbamos a vivir. Esto va a quedar en nada, pero hoy necesitamos darles fuerzas a mi hermana para criar a sus hijas, la más chiquita todavía no sabe nada. Al papá le sacaron la vida de nada, trabajando", dijeron.

"Se puso el uniforme y lo usó como correspondía. La cobardía fue que no lo dejaron defenderse. Fueron unos cobardes asesinos. Fueron unas lacras que mataron por matar. Valentina (su hija) está shockeada porque estuvo en ese momento con el papá. Mi sobrina estuvo con el papá, porque mi hermana estaba trabajando. Mi cuñado iba a terminar su turno y la iban a buscar a mi hermana que estaba trabajando. A mi hermana le arrebataron la mitad de su vida. No sé cómo se levantará. Creo que sus hijas serán los pilares donde se apoyará", señalaron.