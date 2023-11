Caminos de la ruralidad: habilitaron una traza

BAUER Y SIGEL. - En las instalaciones de la Escuela Rural N°1306 “General Belgrano - Campo Canavesio” de Bauer y Sigel tuvo lugar el acto de habilitación de un trazado de camino rural intervenido en el marco del Programa Caminos de la Ruralidad, con la presencia del subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti, el senador provincial, Alcides Calvo, la presidenta comunal Ana Ceré, también contó con la presencia de la directora de la Escuela N°1306 María José Tevez, y de escuelas rurales de la localidad, comunidad educativa, alumnos y productores de la zona rural.

Esta intervención que le da transitabilidad permanente con ripio a la traza rural que tiene una extensión de 9 km, realizada con una inversión provincial de $65.207.000 favoreciendo de manera directa a 8 productores agropecuarios, 4 tambos que producen 2.270.300 litros anuales de leche cruda y fundamentalmente a los alumnos y maestros de la Escuela N°1306 “General Belgrano - Campo Canavesio” que a partir de hoy cuentan con un camino que les permite asistir a clases aun los días de lluvias favoreciendo que los niños no se pierdan días de clases por las dificultades de arribar a la escuela en ocasiones de inclemencias climáticas, como así también a los docentes que cumplen funciones en dicha escuela rural.

El gobierno provincial tiene previsto que en los próximos días se produzcan nuevas inauguraciones de caminos rurales con transitabilidad permanente a través de este programa en los distritos de Estación Clucellas, Eustolia y el camino Interdepartamental de Colonia Mauá e Ituzaingó de los Departamentos Las Colonias y Castellanos.

El Programa Caminos de la Ruralidad genera un beneficio marcado para la producción agropecuaria y un impacto en todo el territorio donde es aplicado, en una provincia como la de Santa Fe que es imposible que no exista un programa como este dadas las características de la geografía provincial, por lo que se está trabajando en convertir en Ley a través de un proyecto presentado por los senadores Calvo y Pirola. Mientras tanto en el Departamento Castellanos a la fecha existen caminos ejecutados o en ejecución en 21 distritos, lo que suma en total una inversión que supera los $450.000.000.

El senador Calvo reflexionó: “Hoy quedó demostrado, como lo han manifestado varios presidentes comunales, productores y docentes, que no hubo discriminación política alguna en cuanto al cronograma de obras, hoy estuvimos en Sunchales de signo contrario al gobierno, en Colonia Aldao con un Justicialista y aquí en Bauer y Sigel también con una administración de la oposición, por lo que desterramos ese mito que han puesto algunos dirigentes políticos intentando justificar su inacción durante tres periodos de gobierno provincial, lo único que marcó la diferencia en este programa son las ganas de gestionar de los dirigentes, ya sea del gobierno provincial, presidentes comunales o bien asociacion de productores, que hay que reconocerlo hicieron todo lo posible para que este programa llegue a su territorio y sea un éxito. Hoy podemos decir que todas las localidades tanto urbanas como rurales pueden gozar del Boleto Educativo Gratuito, Boleto Educativo Rural, Caminos de la Ruralidad e Internet a través de Santa Fe Más Conectada".