Se realizó la marcha del orgullo en Rafaela

Ayer por la tarde se llevó a cabo la Marcha del Orgullo en la Plaza 25 de Mayo. Como el año pasado, el colectivo LGBTQIA+ preparó un festival en el corazón rafaelino para que todo quien fuera parte o apoyara la causa se acercara a disfrutar.

En un encuentro significativo, en donde la unión y el apoyo son el objetivo principal, los concurrentes disfrutaron del talento de artistas rafaelinos y de una feria de variedades.

"El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo", decía una publicación en su Instagram. Se destaca la importancia de que se lleven adelante estos festivales y marchas en la ciudad, para visibilizar la lucha y ser parte también de lo que en todas las provincias del país se propone. En Buenos Aires, la marcha del orgullo se realizó el sábado 4 de noviembre, como siempre, a lo grande. Cientos de miles de personas marcharon con ritmo de fiesta, desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Las carrozas danzaron y vibraron. Fue una de las marchas más multitudinarias de los últimos años.

El cronograma del festival en la ciudad daba comienzo con la feria y exposiciones a las 18:00. Allí se podían ver los stands de emprendedores que ofrecían stickers, bolsas de tela pintadas, banderas del colectivo, velas y bijouterie, entre otras artesanías. A las 20:00 se procedió a la lectura del documento y a la marcha. Ya al final de la jornada, se presentó la cantante Maga Fernández con sus bailarinas y La Huga sobre el escenario armado para la ocasión.

La marcha se llevó a cabo sobre bulevar Santa Fe. Recorrieron las calles de la mano, algunos tan solo acompañaron y otros levantaban bien en alto carteles, banderas que flameaban y bombos que sonaron de principio a fin. Sin dudas, todos vivieron un gran momento.

También se llevaron a cabo actividades como pintar banderas y realizar intervenciones; en los postes de luz de alrededores pegaron la bandera del colectivo, reconocida por sus colores vibrantes. "Alguien que conocés es gay, pensá antes de hablar con odio", decía un cartel.

Las consignas de este año fueron las siguientes:

- Ni un ajuste más ni un derecho menos.

- Basta de discursos de odio.

- Basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios.

- Efectiva implementación de la ley ESI.

- Ley integral travesti/trans ya.

- Reparación histórica posdictadura para el colectivo travesti/trans.

- ¿Dónde está Tehuel?

- Separación de la iglesia y el estado.

- Real implementación de la ordenanza antidiscriminatoria.

Por otra parte, hubo quejas de automovilistas por el caos de tránsito que se generó a partir del cierre en el acceso a las calles internas de la Plaza 25 de Mayo desde los bulevares Lehmann y Santa Fe, ya que no hubo información prevista por parte del Municipio. "Justo es un viernes a la tarde cuando hay mayor flujo de vehículos en el microcentro. Lo que tiene que hacer la Municipalidad es informar previamente que habrá cortes de calles, no importa si es o no la organizadora de un evento determinado. Pero si puede informar con anticipación para que los conductores no se sorprendan y puedan optar por caminos alternativos", dijo un ofuscado automovilista entre bocina y bocina.