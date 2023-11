Las intensas lluvias generaron complicaciones en varios sectores del barrio Brigadier López

Las intensas lluvias, sumado a la acumulación de agua, siempre generan algún tipo de complicaciones. Luego de los 45 milímetros que se registraron durante la mañana de este viernes en Rafaela, más las precipitaciones que se dieron durante la semana, han tenido sus consecuencias, como algunas inundaciones, cortes de luz, goteras, calles intransitables, etc. De hecho, en lo que va de noviembre, la lluvia acumulada es de 143 milímetros y en algunos sectores de la ciudad ya hubo problemas. Por ejemplo, en los barrios del sur, el Jardín de Infantes Alfredo Williner, en barrio Ilolay y la Escuela Pizzurno tuvieron que suspender las clases en el turno tarde por precaución, ya que los patios estuvieron anegados y hubo mucha agua que ingresó a los establecimientos educativos por las ventanas y los techos de las instituciones, sumado a los cortes en el suministro de energía eléctrica.

En tanto, los vecinos del barrio Brigadier López, en comunicación con este Diario, compartieron imágenes del estado actual que presentaron las calles luego de los chaparrones de las últimas horas. Es que la obra de cloacas que se inició hace un tiempo en ese sector todavía no está finalizada y viene bastante atrasada, por lo que en días de lluvia dificulta la circulación de las calles. En este sentido, los cúmulos y las montañas de tierra que van quedando también son un inconveniente, ya que con el agua se va formando un barro y un lodo importante que complica la transitabilidad, ya sea a pie, en bici, en moto o en auto, aunque ya se han generado algunos pequeños accidentes, como la caída de algunos motociclistas. Producto de ello, en una calle muy transitada del lugar, el asfalto cedió y se formó un socavón o pozo, donde un vehículo del municipio se hundió cuando pasaba por el sector.

Por otro lado, los habitantes de ese famoso barrio de quintas ya pagaron 30 cuotas de la obra y comentaron que "el barrio es un caos desde que empezaron". Además, continúan las quejas por el estado en el que queda el predio de "la colectora" luego de las juntadas nocturnas organizadas por los jóvenes. "Es un espacio público pero no respetan la limpieza y al vecindario" expresaron. "Se trabaja con intervalos. Están en el último tramo de la obra, que empezó hace 2 años, aunque en esta última semana los trabajos se suspendieron por falta de pago del municipio, según relató un trabajador. Lo que pasa es que dejan todo destruido, rompen todo", manifestó otra vecina, quien agregó. "Quisiera que el intendente en persona con su auto de vueltas ahora por todo el barrio, con fotógrafos para que vea con sus propios ojos lo que es esto.¿En manos de quien estamos? Es más que indignante. Confieso que me hace mal el estómago ver en qué estado está la plaza que está sobre calle Los Jazmines, donde le han puesto baños, tierra, arena, tanques con agua. La Avenida de los Los Alelies tiene yuyos con plantas horribles, rompieron todas las calles y le tiran piedras con tierra".

Por último, por medio de Laura Castelaín, la presidenta de la comisión vecinal del barrio, ya le ha informado de la situación al concejal Lisandro Mársico, para que en lo inmediato tome cartas en el asunto y pueda encontrarle una rápida solución al problema y mejore la calidad de vida del sector.



DETALLES DE LA OBRA

Cabe recordar que en el pasado mes de abril, el intendente Luis Castellano firmó el decreto de adjudicación de la obra de cloacas para los barrios 17 de Octubre, La Cañada, Brigadier López y Pizzurno. La misma será realizada por Winkelmann SRL, empresa que se presentó a Licitación Pública el pasado 6 de febrero.

Hay que señalar, además, que a través de un proceso participativo entre el Municipio y las vecinales de los cuatro barrios se conformó una Comisión de Monitoreo y se logró reunir los fondos necesarios para el llamado a licitación de la obra.

Los trabajos en curso incluyen el tendido de casi 2.000 metros de cañerías cloacales de 160 milímetros de diámetro, completándose así los 8.000 metros proyectados en esta obra. También se trabaja en la ejecución de 59 conexiones domiciliarias –de un total de 280- y la construcción de 15 bocas de registro.

De acuerdo a lo informado por el gobierno provincial hace varios meses, se estima que las tareas concluirán en el mes de julio y así más de 5.000 vecinos y vecinas se habrán sumado al servicio cloacal, incluyendo también los barrios Antártida Argentina y Tierra de Pioneros, con las obras ya concluidas, con lo cuál los trabajos tienen un retraso de casi 4 meses. Para dotar del servicio de desagüe a los tres barrios fue necesario el tendido de más de 22 kilómetros de cañerías cloacales, la ejecución de cerca de 1.000 conexiones domiciliarias y de 250 bocas de registro de las nuevas instalaciones.