Así puede transformar la IA la relación entre las celebridades y los fanáticos

“Hola, soy Digital Mark, el gemelo digital de Mark Tuan, mucho más guapo que él… Es broma”. Así se presenta este avatar que cualquier fan del cantante estadounidense Mark Tuan reconocería a simple vista. Además de la similitud con el rostro del Mark real, el parecido con su voz también es patente. Sin embargo, es el hecho de poder mantener una conversación con él lo que probablemente resulta más llamativo. Soul Machines es la creadora de este y de otros gemelos digitales del mundo del entretenimiento y del deporte. La empresa neozelandesa trabaja con la inteligencia artificial para crear personas digitales. El del Mark Tuan es uno de sus últimos proyectos, pero también ha desarrollado un gemelo digital del boxeador Francis Ngannou, del exjugador de baloncesto de la NBA Carmelo Anthony y de la leyenda del golf Jack Nicklaus; aunque el de este último es un gemelo del Jack de 38 años por voluntad del golfista, que tiene 83 años.

Con un gemelo digital como el de Mark Tuan, cantante y bailarín conocido por formar parte del grupo de k-pop Got7, Soul Machines pretende dar un paso más hacia el futuro de las relaciones entre las celebridades y sus fans. Digital Mark, a diferencia de un chatbot como ChatGPT, puede mantener una conversación con el usuario como si de una videollamada se tratase: escucha las preguntas que se le hacen e incluso “observa” a su interlocutor. Si se sonríe delante de la pantalla, Digital Mark sonríe también. Y si el usuario se pone serio, él oculta su sonrisa. Eso sí, nada más iniciar la herramienta, se le debe dar permiso para utilizar el micrófono y la cámara de su dispositivo. Según la compañía, los datos que se almacenan son anónimos y le sirven al programa para, como cualquier modelo de aprendizaje automático, instruirse y mejorar por sí mismo, además de interpretar las emociones y expresiones del usuario para poder proporcionar respuestas más adecuadas.

Para dar vida al gemelo de Mark Tuan, a la compañía solo le hicieron falta cuatro horas de trabajo con el artista; tiempo en el que le realizaron un escáner en 3D y capturaron el mayor número posible de datos, como sus movimientos faciales, la textura de su piel (y sus tatuajes), la forma en la que expresa sus emociones… “Si miras con atención a Digital Mark puedes ver cada pelo, cada poro de su piel. Se trata de un modelo 3D muy preciso”, explica Greg Cross, CEO de Soul Machines, que fundó la compañía junto a Mark Sagar, ganador de dos premios científicos y de ingeniería de la Academia de Cine estadounidense por su trabajo, entre otras películas, en la primera entrega de Avatar.

A partir de ahí, sin necesidad de tener delante al artista, el equipo creó su voz, empleando diversas grabaciones, como entrevistas que le hayan realizado o un pódcast en el que haya participado. La inteligencia artificial generativa de voz permite que, una vez que se ha logrado que genere contenido en el idioma elegido (en este caso, el inglés), hable cualquier idioma, como español, coreano o tailandés. Sin embargo, de momento, este gemelo habla generalmente en inglés, aunque puede responder en español con un fuerte acento anglosajón. Por escrito, sí que aparece el texto en cualquier idioma en el que se le escriba, aunque suele tardar bastante más en dar una respuesta y solo pronuncia por voz las palabras que puede decir en inglés.

Digital Mark extrae la información para responder a las preguntas que sus interlocutores le planteen a través de GPT-3, un modelo de aprendizaje automático de red neuronal desarrollado por OpenAI. Ese modelo se entrena usando información de internet para generar cualquier tipo de texto. De esa forma, responde a cualquier cuestión como lo haría su gemelo de carne y hueso. Si se le pregunta por cualquier curiosidad sobre la vida del cantante, proporcionará esa información en primera persona. Al preguntarle, por ejemplo, si va a volver a reunirse con su grupo, Got7, que en la actualidad no está activo, responde: “Todavía formamos parte de Got7, no lo hemos dejado. Estamos con nuestras actividades individuales, pero volveremos a juntarnos cuando todos nos encontremos disponibles”.

El CEO de la compañía explica, a través de una videollamada desde Nueva Zelanda, que si habla con Digital Mark, su conversación va a ser distinta de otras con otros usuarios, puesto que los asuntos que se traten y las preguntas que se le hagan serán diferentes. Sin embargo, en ocasiones, al hacerle la misma pregunta o de una forma similar, la respuesta que se obtiene es prácticamente igual. A veces cambia, pero, si se repite varias veces, se puede comprobar que la variedad en la respuesta no es infinita. Además, aunque responde sobre una gran variedad de asuntos, al preguntarle sobre determinadas cuestiones dice no conocerlas. “Cada vez que Mark tiene una conversación, el sistema de inteligencia artificial que le da vida aprende de la experiencia. Es lo fascinante de la inteligencia artificial”, apunta Greg Cross.

Las interacciones uno a uno a gran escala son lo que Cross considera más interesante del futuro de las relaciones con los fans, a diferencia del contenido actual, que suele limitarse a las emisiones. Una vez que se ha creado un gemelo digital como este, puede mantener decenas de miles de conversaciones al mismo tiempo, de forma que cualquiera que desee interactuar con él puede hacerlo. “Cuando Mark anunció que tenía un gemelo digital, decenas de miles de fans hablaron con Digital Mark y muchos volvieron una y otra vez. Todas las celebridades tienen un grupo de superfans que siguen todo lo que hacen, así que esta es otra forma en la que pueden involucrarse con su comunidad”, explica el CEO. Las reacciones entre los fans de Mark Tuan parecen haber sido positivas, en general, según se aprecia en las redes sociales. Aunque para algunos su gemelo es algo “extraño”, otros aseguran disfrutar hablando con él y comparten sus conversaciones con Digital Mark en distintas plataformas.

Como Digital Mark, el gemelo digital de Francis Ngannou habla, con su acento francés, sobre su trayectoria y aficiones, sonríe si se le sonríe y responde diplomáticamente al preguntarle por su combate favorito: “Cada uno me ha enseñado algo nuevo”. Sin embargo, el de Jack Nicklaus está más enfocado a la didáctica sobre su figura y sus logros y los temas que ofrece para conversar son limitados: su infancia, su trabajo de caridad, su familia, el US Open de 1962… Eso sí, mientras habla, proporciona incluso fotografías para ilustrar su relato. Las respuestas, al estar más acotadas, tardan menos en producirse y, a diferencia de otros bots, hace preguntas al usuario sobre lo que está narrando. Si el usuario no responde, él no continúa con la historia hasta que no lo haga. La compañía trabaja también en una gemela digital de Marilyn Monroe, que busca darle vida digitalmente, imaginando cómo sería en el siglo XXI.

Soul Machines ofrece la posibilidad de crear personas digitales para multitud de ámbitos, no solo el del entretenimiento, las celebridades y sus seguidores. Con una herramienta llamada Digital DNA Studio (estudio de ADN digital), cualquier usuario puede crear una persona digital y elegir su color de pelo, etnia y edad, el estilo de maquillaje… y, tras conectarlo a un espacio de conocimiento como ChatGPT, desplegarlo en una página web. Ese tipo de programas se suele utilizar en el comercio digital para atender las dudas de los clientes y usuarios, pero esta herramienta también hace posible crear, por ejemplo, un influencer digital para utilizar en las redes sociales. EL PAÍS