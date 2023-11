Gran noche para la Argentina en los premios Grammy Latinos

El productor Bizarrap se alzó este jueves por la noche con tres galardones en la 24ta. edición de los premios Grammy Latinos que entrega la Academia Latina de la Grabación, que por primera vez se llevó a cabo en España, y se consagró como el gran ganador argentino en una gala en la que también recogieron estatuillas Nathy Peluso, Dante Spinetta y el Quinteto Astor Piazzolla.

Gonzalo Julián Conde, tal el nombre del productor oriundo de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, confirmó que a sus 25 años es uno de los artistas argentinos de mejor presente a nivel mundial. Llegaba a la ceremonia en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla con un total de seis nominaciones, y no se fue para nada desilusionado.

Primero subió al escenario junto al canario Quevedo, por su hit “BZRP Music Sessions, Vol. 52”, que los hizo acreedores del premio por Mejor canción urbana.

“Impresionante el reconocimiento que le dan a este proyecto que empecé en mi cuarto con una computadora”, agradeció Biza, antes de lanzar un “¡Y vamos Argentina, la concha de la lora!”.

El productor volvería a subir dos veces más a la tarima para recoger premios, en ambas ocasiones junto a Shakira y por la viral “BZRP Music Sessions, Vol. 53”, el tema que la colombiana le dedicó a su ex Gerard Piqué, que les valió el premio en los rubros de Mejor canción pop y nada menos que Mejor canción del año.

El Quinteto Astor Piazzolla se quedó con el gramófono en la categoría de Mejor álbum de tango por "Operation Tango", en una terna integrada por argentinos. En tanto, Nathy Peluso ganó el premio por Mejor video musical versión corta por el clip de “Estás buenísimo”, y Dante Spinetta se hizo con el de Mejor canción alternativa por “El lado oscuro de mi corazón”.

En tanto, Nathy Peluso ganó el premio por "mejor video musical" versión corta por el clip de “Estás buenísimo”, y Dante Spinetta se hizo con el de "mejor canción alternativa" por “El lado oscuro de mi corazón”.

Entre las categorías más importantes, la cantante mexicana Natalia Lafourcade ganó el premio a "mejor álbum cantautor", "mejor canción cantautor" y "grabación del año" por su álbum “De todas las flores”.

Por su parte, Shakira se llevó dos Grammys Latinos, además de los dos premios que compartió con Bizarrap también se alzó con el galardón de "mejor canción fusión urbana" por "TQG", con Karol G.

En tanto, la colombiana Karol G se llevó el galardón por "álbum del año" y "mejor álbum de música urbana" por "Mañana será bonito", además del premio que comparte con Shakira.



MOMENTOS DESTACADOS

En una jugada predecible más no desacertada, Rosalía subió al escenario principal para inaugurar la primera edición de los premios en Sevilla. La cantante española, vistiendo un largo vestido negro y enormes pendientes dorados, interpretó una versión electrizante de ‘Se nos rompió el amor’ de Rocío Jurado en compañía 21 guitarristas y 21 palmeros. Al finalizar la interpretación flamenca de la balada de 1986, el público se levantó de sus asientos para unirse a una misma ovación.

Continuando con la nómina de estrellas españolas, una presentación a cargo de Alejandro Sanz era obligatoria. “Bienvenidos a Sevilla”, dijo el cantautor madrileño antes de iniciar su show. “Celebramos la música como la voz de la belleza, la paz y la hermandad. En medio del ruido y el dolor, la música tiene ese poder y puede curar cualquier ‘Corazón partío’”. Enseguida, inició la interpretación de su canción incluida en su álbum de 1997, Más, rodeado de 30 bailaores flamencos. TÉLAM