"El oficialismo usó el aparato estatal para generar miedo"

El ex presidente Mauricio Macri aseguró anoche que el oficialismo "usó el aparato del Estado para generar miedo" durante la campaña electoral y consideró que eso "fue peor" de lo que le hicieron a él. "El oficialismo usó el aparato del Estado para generar miedo, fue peor que lo que me hicieron a mí cuando competí contra (Daniel) Scioli", apuntó Macri en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Asimismo, añadió: "Nosotros queríamos conducir el cambio que necesita la Argentina, pero no nos alcanzó. Una mezcla de errores propios y virtudes de Milei construyeron una escena distinta. Claro que no es la que queríamos, pero es la que nos toca. En estas semanas, el gobierno". (NA)