El Concejo reconoció las trayectorias de Héctor Moscardo y José Luis Foglia

El Concejo Municipal de Rafaela se inundó ayer por la mañana de sensaciones positivas, de altas dosis de afecto, de palabras dulces, de nostalgia, de emociones con algunas lágrimas. Y también se colmó de amigos y de familiares de dos lindos y queribles personajes de la ciudad como lo son el relator deportivo, José Luis "Flaco" Foglia y el dirigente del vecinalismo, de asociaciones civiles y también entrenador de fútbol de inferiores, Héctor Moscardo. Luego de que los proyectos de resolución ingresaran sobre tablas el lunes en comisión, ayer se homenajeó, y de manera más que merecido, a estos dos grandes rafaelinos que sembraron su vida por la ciudad, el periodismo y el deporte.

El primer turno fue para Héctor Moscardo, “rafaelino de pura cepa que quiere ser recordado simplemente a través de los momentos que le dedicó a la ciudad para hacerla un poquito mejor”, dice el considerando que a la vez relata su paso por numerosas instituciones, y ad honorem casi en su totalidad. “A los 15 años ingresa como secretario del Club Ferrocarril del Estado, en la presidencia del Dr. Ángel Oyoli. Fue técnico de las inferiores en el mismo club, luego en el 9 de Julio. En 1996 asume como gerente de la Liga Rafaelina de Fútbol. Fue presidente de la Vecinal del barrio Juan de Garay, estuvo al frente de la Federación de entidades vecinales por seis años, y hasta la fecha, forma parte de la Comisión del Club de los Abuelos de la calle Palmieri”. Y se lee además una expresión de él hacia su familia: “Hicimos siempre todo en familia, solo así es posible”.

Todos los concejales valoraron el accionar ciudadano de Héctor que hoy tiene 85 años. La concejal Valeria Soltermam lo definió como un hombre que apostó desde muy joven al trabajo social, acompañando y conteniendo desde el fútbol a tantos pibes. “Primero buscándolos en cada campito de la ciudad para luego ficharlos, y sumarlos a las categorías inferiores infantiles de “Ferro” o el “9”, clubes que lo cobijaron durante tantos años. Tantas cosas vividas lo llevaron a convertirse en un integrante más de la entidad madre del fútbol local: 25 años ocupando la gerencia de la Liga Rafaelina de Fútbol”, y siguió relatando su trayectoria. “Siempre defendiendo los derechos de los rafaelinos, ante todo y ante todos”, recalcó la edil.

El concejal Martín Racca expresó que, si bien fueron sus integrantes los que llevaron adelante el proyecto, es toda la comunidad rafaelina la que reconoce la trayectoria y destacó su intensa vida institucional que se menciona en el documento. Al continuar, sorprendió a varios de los presentes con sus declaraciones evocando las próximas elecciones del día domingo: “Pienso en el hecho histórico que tenemos por delante, este domingo. Creo que nunca antes en la historia de nuestro país se puso en riesgo el pacto democrático, y creo que Héctor es el mejor ejemplo de desarrollo dentro del mismo durante su vida. Quiero hacer ese link diciendo que no pongamos la democracia en juego, sino que trabajemos para fortalecer las instituciones, para tener una mejor democracia, mejores políticos que la lleven adelante. A manera personal, siento mucha angustia por el futuro y por lo que pueda pasar”.

El intendente electo Leonardo Viotti también elogió a Héctor: “Es bueno reconocer el trabajo que has hecho con el apoyo de tu familia. Lo hiciste durante tantos años rotando por distintas instituciones, pero gracias a que Rafaela está lleno de personas como vos que suman, tenemos una sociedad diferente, tan pujante. Aportaste a la ciudad durante tantos años, y por eso creo que es importante reconocer ese esfuerzo e incentivar públicamente a que la ciudadanía se comprometa a seguir sumando desde cada lugar”.

Al momento de recibir su distinción, Héctor pasó junto a su esposa Ana María, y su hijo Horacio y familia, ya que Mariela, su otra hija, por motivos laborales no pudo estar presente. Con una larga sonrisa expresó: “Siento una enorme satisfacción; todas estas cosas que dijeron de mí a esta edad no son fáciles de recepcionar. Agradezco a todos los concejales que reconocieron todo lo que pude hacer, porque muchas veces dejé de lado a mi familia ya que salía del trabajo, iba al club y volvía tarde a mi casa; mis hijos y señora me veían poco y aguantaron bastante. Uno nunca espera esto, uno sueña con esto. Es un reconocimiento a algo que hice sin esperar recibir nada. Todo lo que hacía deportivamente lo hacía fuera de mi trabajo, y para los chicos. Once años en Ferro y veinte años en el 9, y luego le agregué el trabajo en la vecinal, en la Federación de entidades vecinales y ahora en el Club de los Abuelos. No puedo explicar con palabras la emoción que siento con este reconocimiento”.



FLACO, LA VOZ DEL

ASCENSO DE ATLÉTICO

Se le dio luego paso al proyecto de resolución que reconoce a José Luis Foglia su labor y aporte al periodismo local, siendo la voz del fútbol rafaelino durante más de 50 años de manera ininterrumpida. “Que el amplio camino recorrido en su profesión, incluye distintos medios emblemáticos de nuestra ciudad como LT 28 Radio Rafaela, Radio La Red y Radio Universidad. Actualmente se desempeña en CNN Radio, FM 92,1 junto a Javier Colombo y Marcelo Muriel, donde fundamentalmente relata los partidos de Atlético de Rafaela, club que acompaña desde 1989”, dice un párrafo de su extenso considerando que trató de incluir todas sus participaciones locales y exteriores.

El presidente del Concejo Germán saludó públicamente a su esposa Graciela, a sus hijos Marcos y José Luis, y también a Mariana y a Gabriel, presentes de manera virtual desde Córdoba y Buenos Aires respectivamente, ya que no pudieron viajar para la ocasión. “Decirte que este reconocimiento es por tus méritos y trabajos vinculados al deporte rafaelino, al relato, a la voz de la radio cuando este medio era casi el único medio que nos acercaba. Nos hiciste meter adentro de una cancha durante tantos años. Creo que el Flaco ha dejado una fuerte huella en cada uno de nosotros, y en los que ya no están. Por todo esto, tu trayectoria y servicio a la comunidad, desde este Cuerpo creemos que sos merecedor de esta distinción”.

Alejandra Sagardoy expresó: “¿Qué hincha de Atlético de Rafaela no tendrá en su memoria la vos de José Luis? El Flaco tendrá mil historias para contar, y nosotros los rafaelinos nos guardaremos para siempre sus relatos”.

En esta oportunidad, el concejal Racca nuevamente se refirió a las elecciones del día domingo -lo que generó en el ambiente algo de murmullo con tono crítico- dando a entender el riesgo que corre la democracia, haciendo alusión de manera tácita a la opción libertaria. “Se puso en riesgo la pregunta: ¿creo o no en la democracia? Cosas que realmente me preocupan; perdón si utilizo el momento de reconocer por el Concejo a actores y a la historia en este paraguas que es la democracia, y el riesgo que tenemos hacia el futuro. Creo que el interrogante de lo que viene, hay que dejarlo planteado antes de que suceda y ojalá que entre todos podamos entender que más allá de las diferencias políticas, tenemos una bandera que hay que reivindicar todos los días”.

Luego de esto, el concejal Destéfanis hizo regresar el tema del reconocimiento al recinto, valorando la calidad de persona del Flaco y el gran acompañamiento familiar que tuvo.

El intendente electo Viotti también se expresó: “Hoy Rafaela te reconoce por tu aporte hecho a través de la pasión que le pusiste a lo que hiciste, con lo cual lograste diferenciarte. Rescatamos los valores que defendiste a través de tu profesión y de tu vida pública, y también a nivel personal, porque si no los hubieras sostenido, hoy no estarías sentado acá”.

Cuando recibió su reconocimiento junto a su familia, el Flaco emocionado dijo: “A esta edad uno se pone sensible. Esto es un mimo, una caricia. Estos momentos son de mucha emoción que son difíciles de explicar; es un regalo para mí y para mí familia. A los colegas un agradecimiento enorme, a mi esposa, sostén de mi vida, a mis cuatro hijos, y a mamá con 99 años. A mis amigos y a los medios, gracias por estar. A veces uno quiere lentamente ir marcando el paso, y no es la parte económica, sino la pasión, la garra. Porque veo que detrás de mí vienen otros jóvenes en el relato y a veces pienso que tengo que ir dando un paso atrás para que se mueva la escalera y los chicos tengan sus posibilidades también”, dijo humildemente.

En el recinto se encontraban reconocidos colegas y compañeros de ruta del Flaco, como Víctor Hugo Fux -aportó datos históricos de la trayectoria de Foglia-, Edgardo Peretti, Marcelo Muriel, Leo Kurganoff, Víctor Hugo Sánchez, Alejandro Ambort y René Heredia. También asistió el empresario Luis "Gigi" Lagrutta, de Rafaela Alimentos, el frigorífico donde Foglia trabajó toda la vida. "Un ex jefe y un gran amigo", afirmó el relator.