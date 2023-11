Alfredo Berti no continuará en Independiente Rivadavia

Alfredo Berti sorprendió a todos con su decisión. A pocos días de haber logrado el ascenso con Independiente Rivadavia por primera vez a la Liga Profesional, comunicó que dejará su cargo como técnico. 'Hoy -por ayer- les informé a todos que no sigo. Estamos esperando el partido de mañana -por hoy- y después me desligo del club. Cuando todos tiramos para el mismo lado, las cosas se dan con facilidad. Esto ya estaba todo hablado', explicó en un medio mendocino.

La salida de Berti es inesperada por la enorme campaña que hizo con la Lepra, pero el entrenador no llegó a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato, que finaliza a fin de este año, y por eso ya le comunicó su decisión al plantel.

Según sus palabras, su último partido será en el amistoso ante River que se jugará este viernes.

El nombre de Berti suena en Newell's, donde ya tuvo un paso en 2013, como uno de los candidatos para reemplazar a Gabriel Heinze, quien dejará su cargo como técnico al final de la Copa de la Liga.

Si bien el club todavía no confirma esta salida, esta decisión se debe a una falta de acuerdo con los dirigentes sobre una renovación contractual. El vínculo en cuestión necesitaba una actualización de cara al año que viene, una vez concretado el tan ansiado objetivo y las partes no pudieron concretarla. De esta forma, Alfredo Berti podría marcharse de una Lepra a la otra tras culminar una campaña histórica en Mendoza, que será recordada por cientos y cientos de fanáticos del conjunto azul.



¿SE SUSPENDE POR ZONDA?

Mientras tanto, el duelo entre River e Independiente Rivadavia, conocido como “Encuentro de Campeones” que se disputaría este viernes, se trata de un amistoso que servía como excusa para el festejo de la vuelta de la Lepra mendocina a la Primera División del fútbol argentino. Sin embargo, en las últimas horas llegaron noticias poco alentadoras relacionadas con el pronóstico del tiempo y el arribo del viento Zonda.

Según autoridades de Defensa Civil, el pronóstico para este viernes es poco alentador para que se lleve a cabo este amistoso y podría alcanzar la categoría de Z4, es decir que se esperan unas ráfagas de más de 150 kilómetros por ahora en la zona de la precordillera. Según el pronóstico, esta condición climática se extendería desde el mediodía hasta la medianoche del viernes.

Defensa Civil comunicó dicha situación a la Subsecretaría de Deportes para que tome medidas preventivas. Una de ellas tiene que ver con la suspensión de todo tipo de actividades al aire libre, entre las que estaría incluida la realización del amistoso en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.