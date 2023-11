Atlético: gestiones avanzadas para la continuidad de Ezequiel Medrán

Atrás quedó la injusta eliminación del pasado lunes ante Estudiantes de Río Cuarto en los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera División en la Crema y ya es tiempo de empezar a pensar y a diseñar el Atlético Rafaela modelo 2024. Ya con la temporada finalizada, y en modo "relax" del plantel albiceleste, ya comenzaron las reuniones y las gestiones entre la dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán para tratar de lograr un deseo de ambas partes, la continuidad del entrenador albiceleste al frente del plantel profesional para el próximo año.

De hecho, durante la mañana de este jueves, en el predio del autódromo y luego de un par de días de descanso, se reunieron los jugadores, dirigentes y el grupo de trabajo del DT, durante alrededor de 45 minutos, para realizar un balance final, que terminó siendo altamente positivo, porque se pudieron lograr los objetivos trazados para este 2023, que eran recuperar el protagonismo perdido luego de dos temporadas muy flojas, clasificar al Reducido y volver a disputar la próxima edición de la Copa Argentina luego de tres años de ausencia. En este sentido, la campaña fue realmente muy buena y se superaron las expectativas, ya que el equipo finalizó en el 5º lugar de las posiciones de la Zona B durante la fase regular de la Primera Nacional, por diferencia de gol con Quilmes, sumando 53 unidades producto de 14 victorias, 11 empates y 9 derrotas en 34 partidos disputados, aunque luego finalizó el petit torneo invicto y sin recibir goles, derrotándolo en el Monumental 1 a 0 a Defensores de Belgrano a partido único por los 8vos de final del Reducido, donde los rafaelinos contaron con ventaja deportiva y de localía por haber finalizado la etapa clasificatoria en una mejor posición y con menor cantidad de partidos disputados.

En tanto, en horas de la tardecita, y en la secretaría de la institución de barrio Alberdi, volvieron a encontrarse el presidente Diego Kurganoff y Ezequiel Medrán para analizar los pasos a seguir. La reunión se extendió hasta media hora antes del inicio del encuentro entre Argentina y Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, y en primer lugar, lo que se debe definir, para luego analizar el resto, es la permanencia en el cargo del técnico rafaelino y surgido de la cantera albiceleste, ya que el vínculo con el club finaliza el próximo mes, recordando que asumió en mayo del 2022 en reemplazo de Rubén Darío Forestello, logrando a 3 fechas del final de la temporada pasada salvarse del descenso.

Teniendo en cuenta que este año el equipo fue competitivo, obviamente que las pretensiones de Medrán son aún mayores, no solo en cuanto a lo numérico y lo económico, sino también en lo deportivo, ya que el objetivo del próximo año seguramente será mejorar la gran campaña realizada recientemente y soñar con el ascenso a la élite del fútbol argentino.

De acuerdo a la información que pudo recabar este Diario anoche al cierre de la edición, la charla fue muy buena y sólo restan pulir algunos detalles para que a la brevedad se pueda cristalizar una nueva renovación del técnico. En tanto, ya este viernes, en un nueva junta, se empezará a analizar los nombres de los jugadores que pretende el director técnico que continúen de la actual plantilla, los que no van a ser tenidos en cuenta y aquellos futbolistas que están en carpeta y que podrían recalar en calidad de refuerzos. Está claro que no va a ser una misión sencilla retener a aquellos jugadores que tuvieron un buen rendimiento y que se les vence el préstamo a fin de año, ya que tienen intensiones de crecer en sus carreras como así también en lo económico, como el caso de Marcos Peano, el muy buen arquero que llegó proveniente de Unión de Santa Fe y que será primordial hacer el esfuerzo para tratar de convencerlo y que continúe en Rafaela al menos un año más, más allá de las ofertas de Primera que está analizando el jugador. Al mismo, tiempo, y continuando con el puesto más ingrato de todos, habrá que ver también si Agustín Grinovero, una de las figuras que tuvo 9 de Julio en el pasado Federal A y que llegó en calidad de préstamo, será tenido en cuenta o si volverá a ser nuevamente cedido al León rafaelino, que lo quiere tener otra vez para lo que se viene.

En tanto, habrá que rearmar un equipo prácticamente nuevo, ya que son varios los que dejarían la institución. En el sector defensivo, ya se fueron dos, Fabricio Fontanini, uno de los referentes del club que anunció su retiro profesional de la actividad, y Mauro Osores, quién se desvinculó hace pocos días por cuestiones personales. Pero para poder armar un plantel nuevamente competitivo y que esté a la altura, y para que la economía el club no se resienta, se deberá, indefectiblemente, vender un jugador propio, y uno de los que más chances tendría de emigrar sería el zurdo Agustín Bravo. El central, surgido de la cantera de Sportivo Norte, tuvo un muy buen desempeño y supo aprovechar su chance al máximo, a tal punto que hace uno meses Rosario Central ya puso sus ojos y pidió condiciones por el defensor. En cuanto a los laterales, Medrán le encontró el puesto a Ayrton Portillo en el sector derecho de la última línea y es otra de las opciones a vender, ya que el esperancino es otro de los valores surgidos del club. En tanto, por el otro sector, el tucumano Gabriel Risso Patrón dejó una buena impresión pero debe retornar a Atlético Tucumán, quién es el dueño de su pase. Lo mismo acontece, ya en el sector del mediocampo, con Nicolás Laméndola, que también debe volver al Decano, mientras que Federico Torres tiene que regresar a Talleres de Córdoba -entre los dos alternaron la titularidad en los últimos partidos por la banda derecha- mientras que del otro lado, Ignacio Lago, otro de los que dejó una buena imagen futbolística, también debe regresar a la T cordobesa. En cuanto al doble "5", que está conformado por dos pilares fundamentales para el equipo, también podría desarmarse, ya que el experimentado Matías Fissore tendría intenciones de continuar, aunque distinta es la situación de Facundo Soloa, que pudo haber cumplido un ciclo y podría dejar el club en el cuál se formo, ya que en el último mercado de pases desechó ofertas de Europa y de Chile para poder continuar en el club unos meses más. Además, habrá que analizar la situación de Nicolás Delgadillo, quién fue uno de los primeros en llegar a fines de 2022 para sumarse al plantel albiceleste proveniente de Vélez Sarfield, y que también finaliza su préstamo en diciembre.

Y en la parte ofensiva, lo más importante pasará por la decisión que tome Claudio Bieler, acaso uno de los mejores que tuvo el equipo en este 2023 y el de mayor jerarquía. El goleador histórico del club con 62 conquistas convirtió 27 tantos en los últimos 2 años -14 en este torneo- y con sus casi 40 años podría continuar un año más, ya que es una pieza vital en el ataque del equipo, a punto tal que convirtió los últimos 2 goles oficiales del elenco rafaelino (ante Chacarita y Defensores, el primero a través de un brillante tiro libre). Y por último, el rosarino Nazareno Fúnez, que anotó 5 tantos y fue uno de los refuerzos que llegó para el segundo semestre, tuvo buenos ingresos viviendo desde el banco, y a pesar de que tiene contrato un año más en Atlético, en enero podría regresar a Newell's si lo quiere repescar. En definitiva, parece ser que serán más las bajas que las altas con vistas a lo que se viene y que el nuevo Atlético tendrá una planilla con prácticamente nuevos nombres en casi todas las líneas. Por lo pronto, el próximo martes, el plantel albiceleste retomará los entrenamientos de post-temporada para continuar trabajando desde lo físico a la espera de las vacaciones y el inicio de una nueva pretemporada.