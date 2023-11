Argentina resignó su invicto y cayó sin atenuantes ante un ordenado Uruguay

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La selección argentina fue sorprendida por un inteligente y ordenado Uruguay, cayendo como local por 2 a 0 en el estadio "La Bombonera", en un intenso partido, disputado anoche por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que le puso fin al invicto del equipo de Lionel Scaloni en la etapa clasificatoria.

Los goles de Ronald Araújo luego de una falla de Nahuel Molina en la salida desde el fondo a los 41' de la etapa inicial y de Darwin Núñez de contraataque a los 42' de la segunda parte, le dieron la victoria al elenco de Marcelo Bielsa.

Argentina se encontró con un rival que generó una constante presión alta y que le complicó el circuito de juego, mientras que también logró lastimarlo en el fondo, incluso antes y después de quebrar el cero en el arco defendido por Emiliano Martínez.

El conjunto albiceleste se adueñó de la pelota y atacó con profundidad durante los primeros cinco minutos, pero la primera llegada concreta la tuvo Uruguay a los 9' con un mano a mano de Darwin Núñez que el delantero definió con un remate desviado.

Más tarde, un encontronazo entre Rodrigo De Paul y Mathías Olivera desencadenó el enojo de Lionel Messi, quien tomó del cuello al marcador central para defender al mediocampista y, al reanudarse el encuentro, generó un ataque que finalizó en un peligroso tiro libre en el que no logró superar la barrera.

Si bien Argentina reaccionó después del tumulto, otra vez fue la visita la que ocasionó una nueva chance con un tiro del volante Nicolás De La Cruz, que pasó a varios centímetros del palo izquierdo del arco de "Dibu", hasta que el error de Molina le dio la posibilidad a la "Celeste" de ponerse en ventaja a los 41' de forma merecida.

Ya en el complemento, Scaloni probó con el ingreso de Lautaro Martínez por Alexis Mac Alister y decidió cambiar el esquema, al tiempo que luego, a los 8', Ángel Di María saltó a la cancha por Nicolás González.

Si bien Uruguay no bajó el ritmo, el campeón del mundo le arrebató por momentos el dominio a su adversario y tuvo la primera aproximación con un tiro libre de Messi que pasó cerca del travesaño.

No obstante, Uruguay supo volver a controlar el partido e incomodó a una selección argentina acostumbrada a su supremacía, lo que obligó al técnico a barajar y dar de nuevo en varios pasajes, pero sin conseguir resultados, por lo que no pudo evitar la caída pese a algunos intentos de "Fideo" y un cabezazo de Lautaro Martínez, dado que Núñez de contra selló el triunfo del equipo oriental por 2 a 0.



HABLÓ MESSI

Lionel Messi hizo una autocrítica tras la derrota frente a Uruguay, pero apuntó contra los jugadores rivales al afirmar que "tienen que aprender a respetar" tras un encontronazo ocurrido en el primer tiempo.

"Sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar. Nos costó jugar, ellos son intensos, tienen gente física y rápida en la mitad. Nos costó encontrar el juego nuestro", expresó Messi luego de consumarse la derrota que le puso fin al invicto del conjunto albiceleste en el certamen.

Y agregó: "Nunca nos sentimos cómodos, no pudimos encontrar la manera de tener la pelota, de generar posesiones largas. Nos contagiamos de su ritmo, es un equipo físico que trabaja bien y en la contra tiene mucho peligro".

Consultado por un cruce que tuvo en la etapa inicial con el defensor Mathías Olivera para defender al mediocampista Rodrigo De Paul, respondió: "Es normal en esta clase de partidos; contra Uruguay siempre es así, prefiero no decir lo que pienso. Esta gente tiene que aprender, tienen una buena camada, pero tienen que aprender de los más grandes a respetar".

"Se ve la mano de (Marcelo) Bielsa, como en todas las selecciones o clubes en los que estuvo anteriormente. Como dije, tienen una buena camada que juega muy bien y a nosotros nos tocó perder. Podía pasar esto, hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil", concluyó.