Alegría y decepción en el sorteo a aspirantes a 1º año 2024 en tres escuelas de la ciudad

En medio de sensaciones encontradas, de felicidad para los afortunados y de decepción para los que deberán buscar nuevas opciones, y con un clima de nerviosismo y expectativa, se llevó a cabo este viernes por la mañana el sorteo de vacantes para el ingreso al primer año 2024 en tres colegios secundarios de Rafaela. En esta ocasión, el turno fue para la escuela Nº 428 Luisa R. de Barreiro (Nacional), la Nº 204 Domingo de Oro (Normal) y la Nº 460 Guillermo Lehmann.

Y como suele suceder cada vez que se da esta situación, la demanda termina superando siempre a la oferta, y por eso, desde hace muchos años y en cada cierre de ciclo lectivo, se llega a esta resolución. En total, sumando los tres establecimientos educativos, hubo un total de 744 inscripciones para 630 vacantes.

Por eso, el común denominador, además de la alegría de los estudiantes que fueron favorecidos, fue también la tristeza y el enojo de muchos alumnos y padres, fundamentalmente porque no están de acuerdo con este sistema un tanto injusto y arbitrario.

"No es justo que un niño que es abanderado en su escuela no pueda elegir a dónde poder continuar sus estudios, siendo uno de los mejores promedios, deja mucho que desear esta metodología, donde termina librando todo al azar que a los méritos propios de cada uno de los estudiantes", nos contó una mamá con mucha bronca a la salida de la escuela Nacional.

"Se trata de un momento horrible, que no se lo deseo a nadie, y es terrible que tengamos que llegar a esto. Igual, esto viene de años, no es nuevo, y creo que es momento de cambiar. Me parece que hay chicos que tienen ganas de estudiar, que son responsables y que deberían tener la prioridad de elegir a que colegio ir, ya que hay otros alumnos que les da lo mismo ir a cualquier establecimiento educativo, y otros que tienen en claro que quieren seguir estudiando. Me sorprendió la cantidad de chicos anotados que hay en las escuelas. Pero es importante que esté la posibilidad de poder elegir", mencionó un papá un tanto ofuscado por el momento vivido.

Está claro que hay excepciones, por supuesto, al margen de la cercanía geográfica que pueda existir entre la escuela y el domicilio del estudiante o las distintas prioridades, pero la gran mayoría de los padres no están conformes con este sistema y son muchos los que piden un cambio.

Cabe recordar que dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, el socialismo aplicó esta metodología de sorteo hace ya varios años, el peronismo le dio continuidad y ahora, el próximo mes, asume como nuevo mandatario santafesino el radical Maximiliano Pullaro. ¿Continuará con este sistema o lo va a cambiar? ¿No sería mejor establecer un examen de ingreso a cada aspirante en vez de una definición por azar?

Y con respecto a este tema, Gerardo Cardoni, el titular de la Región III de Educación, comentó ante los medios locales que "son de esos momentos que en educación uno no quiere transitar, no quiere pasar, porque uno ve a los chicos, a sus familias que pasan un momento feo y no deseado, y de frustración. Más allá de la escuela a la que uno aspira, también es necesario hacer docencia sobre lo que implica el sistema, ya que hay muchas posibilidades de estudio en Rafaela. A veces uno se queda con alguna escuela en particular o tradicional, pero hay muy buenas opciones en la ciudad. Más allá de ese acompañamiento previo al sorteo, y una vez desarrollado el mismo, el estudiante que no sale favorecido inmediatamente se acerca a la secretaría, retiran su legajo, pasan por un equipo de supervisores acompañados por una coordinadora pedagógica y les muestras las opciones de vacante que hay en las escuelas rafaelinas".

Por último, el delegado manifestó que "nosotros calculamos que tenemos unas 1.750 vacantes de ingreso a las escuelas de la ciudad, y de 7º grado este año tuvimos 2.400 ingresados, o sea que se cubren bien las necesidades. Pero llegamos a este punto a veces en las escuelas secundarias con las ofertas educativas que tienen, ya que atraen más estudiantes que otras y que a veces no se puede cubrir esa necesidad, optándose por una segunda opción. Igual, eso no quita que en un futuro, cuando tengan que elegir la orientación, puedan cambiar si en las escuelas hay disponibilidades. Espero que las familias entiendan que desde la Regional acompañamos y hacemos cumplir la normativa vigente que estipula este tipo de ingreso".



LOS SORTEOS

* EESO 428 Luisa R. de Barreiro (Nacional): 285 inscriptos y 210 vacantes a primer año. 51 vacantes con prioridad por tener hermanos en la escuela o ser hijos de agentes que trabajan en la escuela; 55 vacantes para estudiantes que vuelven a cursar 1er año; 104 vacantes cubiertas por sorteo; 130 estudiantes sin ingreso (122 por sorteo, 8 no se presentaron al sorteo).

* EESO 204 Domingo de Oro (Normal): 206 inscriptos y 210 vacantes a primer año. 78 vacantes ingresan con prioridad por ser estudiantes de la escuela primaria 1247 Centenario; 33 vacantes con prioridad por ser hijos de agentes que trabajan en la escuela o tener hermanos en la escuela; 30 vacantes para estudiantes que vuelven a cursar 1er año; 69 vacantes cubiertas por sorteo y 26 estudiantes sin ingreso (23 por sorteo, 3 no se presentaron al sorteo).

* E.E.T.P. 460 Guillermo Lehmann: 253 inscriptos y 210 vacantes a primer año; 58 vacantes con prioridad por ser hijos de agentes que trabajan en la escuela o tener hermanos en la escuela; 36 vacantes para estudiantes que deben volver a cursar 1er año; 122 vacantes cubiertas por sorteo y 73 estudiantes sin ingreso (60 por sorteo,13 no se presentaron al sorteo).

Las prioridades que se establecen en la entrega de vacantes y la implementación del sorteo está establecida por el Decreto 181 del año 2009.