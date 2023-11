Bolivia celebró su primer triunfo en la altura y lo dejó en el fondo a Perú

Bolivia consiguió sus primeros tres puntos con el VAR como protagonista en el triunfo como local por 2 a 0 ante Perú, que todavía no ganó, en el inicio de la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con un doblete del mediocampista Henry Vaca, el local consiguió en la altura de La Paz su primer triunfo en el certamen sudamericano en lo que fue el último partido de Marcelo Moreno Martins como local con la selección ante un rival que apenas rescató un empate sin goles en la primera fecha ante Paraguay.

El histórico delantero recibió el cariño de su gente por su retiro como jugador profesional después de 107 encuentros disputados - el que más disputó con la selección boliviana- y por convertir 31 goles.

A los 20 minutos del primer tramo, cuando Perú estaba mejor en el partido, el delantero Marcelo Moreno Martins rescató una pelota muy cerca del área de los peruanos y Vaca se la robó en velocidad ante una defensa estática de la visita, pisó el área y definió con un zurdazo para el 1 a 0 provisorio de los locales.

Después del gol, Bolivia apretó más la salida de Perú y estuvo más tiempo en campo rival, con la pelota dominada pero muy apurado para definir por lo que no tuvo más oportunidades claras para aumentar la diferencia en el marcador cuando pisó el área de los peruanos.

Para el complemento, el equipo dirigido por Juan Reynoso fue el dominador, ya que Bolivia decidió cuidar el resultado y se replegó en su campo para mantener la ventaja, con mucha firmeza en la defensa pero cometiendo algunos errores que dejaron al visitante muy cerca de la igualdad.

En los últimos minutos, sin embargo, Jaime Arrascaita recibió una pelota en la mitad de la cancha y avanzó unos metros hasta el área rival, sin presión alguna, se la cedió a Vaca para que el 10, con un derechazo, ponga el definitivo el 2 a 0. El tanto, en primera instancia fue anulado por fuera de juego, pero luego de ser revisado fue convalidado por el VAR.

Minutos más tarde, en un ataque de Perú, el arquero local Guillermo Viscarra supuestamente derribó a Bryan Reyna en el área por lo que el árbitro sancionó penal. No obstante, en las imágenes del VAR se vio que el portero no tocó al delantero, por lo que la sanción quedó sin efecto.