Sol Pérez se casó por civil

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron tras cuatro años de relación en una ceremonia muy emotiva realizada en el Registro Civil de la calle Uruguay, a la cual se acercaron sus familiares y amigos más cercanos.

Sol se puso un vestido largo de color blanco y el novio usó camisa blanca y saco gris. Se sentaron y se agarraron las manos y el recinto se llenó tanto al punto que algunos se tuvieron que quedar parados. “Lo buena mina que es y lo bien que le hizo... Lo hablaba con los familiares de Guido acerca de lo mejor que está Guido. Es como decir: ‘Guau, mejor imposible’. Así que estoy feliz”, dijo uno de los testigos cuando le dieron la palabra, antes de firmar la libreta.

Ente los testigos del lado de Sol estuvo Pía Shaw, la periodista que comparte trabajo en Telefe, que también celebró con mucha alegría esta unión. Al salir, la modelo habló con la prensa y destacó que fue una ceremonia hermosa: "No paré de llorar, la verdad que recontra emotiva, muy linda. Yo estaba recontra nerviosa, me dolía la panza. Siempre soñé con casarme, con el vestido blanco y con el príncipe azul. Guido es todo lo que está bien, no tiene maldad, me hace sentir la persona más feliz del mundo. Elegí a la mejor persona para formar una familia".

La pareja pasó por la Iglesia a fines de octubre, pero aún falta el festejo: “Fue algo súper íntimo con los papás de Guido, mis papás, hermanos y un testigo de cada parte. Preparándonos para lo que va a ser el casamiento el 25/11″.

La gran fiesta será el 25 de noviembre en un reconocido hotel de la zona de Cardales y se esperan unos 400 invitados. La organización está a cargo de Claudia Villafañe.

Antes del casamiento, Sol sorprendió a su novio con un tatuaje con la letra "G". “Bueno, me estoy yendo a tatuar. Guido no se lo imagina, piensa que le voy a llevar un perro. Vamos a ver cómo reacciona”, comentó la modelo en redes sociales, antes de mostrar el resultado plasmado en su cuerpo. (NA)