Veda electoral: cuándo empieza y qué no se puede hacer

La veda electoral empieza el viernes 17 de noviembre y finaliza el domingo 19 a las 21 horas. Durante este período, están prohibidas las actividades proselitistas y de difusión electoral.

¿Qué es la veda electoral?



La veda electoral es un lapso de tiempo en el que se prohíben las actividades proselitistas y de difusión electoral, con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones y el silencio electoral.

¿Cuándo comienza la veda electoral?



La veda electoral comienza 48 horas antes de la apertura de los centros de votación. En el caso del balotaje 2023, la veda comenzó el viernes 17 de noviembre a las 8 de la mañana.

¿Hasta cuándo rige la veda electoral?



La veda electoral finaliza tres horas después del cierre de los centros de votación. En el caso del balotaje 2023, la veda finalizará el domingo 19 de noviembre a las 21 horas.

¿Qué actividades no se pueden hacer durante la veda electoral?

- Actos públicos de proselitismo: esto incluye actos políticos, mítines, concentraciones, desfiles, etc.

- Publicación y difusión de encuestas y sondeos preelectorales: esto incluye encuestas, sondeos, proyecciones, etc.

- Ofrecer o entregar boletas de sufragio: esto incluye ofrecer o entregar boletas de sufragio a los electores, a los miembros de mesas receptoras de votos o a los funcionarios electorales.

- Portar armas, usar banderas, divisas u otros distintivos: esto incluye portar armas de fuego, portar banderas, divisas u otros distintivos de partidos políticos.

- Abrir organismos partidarios: esto incluye abrir locales partidarios dentro de un radio de 80 metros de los centros de votación.

- Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección: esto incluye encuestas, sondeos, proyecciones, etc., sobre el resultado de la elección.



¿Qué pasa si se viola la veda electoral?



Las personas que violen la veda electoral pueden ser sancionadas con multas o penas de prisión.

(NA)