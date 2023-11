Cortocircuito entre Pullaro y el MPA por crimen del policía

Un inesperado cruce entre el gobernador electo y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se produjo ayer como derivación del asesinato de un policía en el Hospital Provincial de Rosario a manos de sicarios que entraron a los tiros a ese centro de salud, el martes por la noche.

"El Ministerio Público de la Acusación hoy (por ayer) estaba cerrado y había un solo fiscal. No puede ser que porque es feriado, hay un solo fiscal de 78. Es muy grave lo que está pasando", subrayó Pullaro. Cabe recordar que este miércoles fue día no laborable para la administración pública provincial y municipal al conmemorarse el 450 aniversario de la fundación de Santa Fe.

"La responsabilidad en este caso no es exclusivamente del Poder Ejecutivo, que sí ha estado ausente en los últimos tiempos. Son muchas las instituciones que han estado ausentes. Y repito, que en Rosario, en el Ministerio Público de la Acusación hoy no haya habido nadie, es grave", afirmó el diputado provincial en diálogo con el programa "De 12 a 14" que se emite por Canal 3 de Rosario. El gobernador electo se preguntó: "¿Qué vamos a hacer en el verano, en enero y febrero? ¿Los 78 fiscales se van a ir de vacaciones y la ciudad va a quedar desprotegida? Esto hay que plantearlo".

Los sicarios asesinaron el martes al subinspector Leoncio Bermúdez, quien recibió un disparo en la cabeza. De acuerdo a informaciones policiales, tres hombres entraron al hospital con barbijos, preguntaron dónde estaba el baño pero se dirigieron a una sala donde se encontraba un hombre bajo vigilancia del Servicio Penitenciario, con la aparente intención de asesinarlo. Pero cuando huyeron del lugar se encontraron con Bermúdez, a quien prácticamente ejecutaron.

Tras las declaraciones de Pullaro, la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe emitió un comunicado "con motivo del homicidio del Subinspector Leoncio Bermudez" para informar "a la ciudadanía que los órganos de Dirección junto con las Unidades Fiscales asignadas al caso se encuentran firmemente abocadas a la investigación de este lamentable suceso y a disposición de los familiares de la víctima, a quienes se les garantiza el ejercicio de sus derechos".

"Tal como lo manifestó la fiscal Gisela Paolicelli de la Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos en conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana, inmediatamente después de ocurrido el hecho se ordenaron numerosas diligencias y se pusieron en marcha diversas tareas investigativas, que se encuentran en reserva, en conjunto con otros fiscales y funcionarios en cooperación y coordinación con las fuerzas policiales", agregó. "Resulta importante señalar que los feriados dispuestos para la actividad judicial en el día de la fecha y el día de mañana no afectaron el servicio de justicia que debe brindar el MPA frente a cuestiones de suma urgencia y gravedad como lo es este caso", indicó.

"En esta línea se recuerda que, por disposición de la Fiscalía Regional Rosario, en todo momento se encuentran afectados al menos cuatro fiscales especializados –y sus respectivos equipos de trabajo– para la atención de casos de urgencia de las unidades fiscales de Homicidios Dolosos; Delitos contra la Integridad Sexual; Flagrancia; Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos. De la misma forma, hoy –y todos los días del año– también cuentan con fiscales de turno las Unidades Fiscales de los Distritos de San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución", expresó al cruzar a Pullaro.

"Similares disposiciones rigen en el resto de las Fiscalías Regionales, lo que permite afirmar que el servicio de Justicia a la ciudadanía y la representación de las víctimas en audiencias está garantizado en toda la provincia y todo el año, tanto los días hábiles como los inhábiles", resaltó el MPA.

"No obstante ello, la Fiscalía General y la Auditoría General de Gestión están llevando adelante un proceso de monitoreo, que se encuentra en su fase final, en unidades fiscales de la Fiscalía Regional de Rosario siendo uno de sus objetivos el de mejorar la organización y el abordaje de los hechos de violencias altamente lesivas desde un enfoque estratégico y conjunto con la policía de investigaciones", consideró.

Por último, precisó que "la política criminal de la provincia de Santa Fe es responsabilidad de los tres poderes del Estado, con los que el MPA trabaja coordinadamente en un marco de respeto recíproco y republicano de las funciones institucionales y el deber de todos de rendición de cuentas a la ciudadanía".