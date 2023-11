El ex presidente Mauricio Macri pidió el voto para el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que todo lo que dice el diputado que no "gusta, no va a suceder". "Lo que no te gusta no va a suceder", sostuvo el ex mandatario nacional, al hacer referencia a las propuestas más rimbombantes de LLA que han generado revuelvo en los últimos tiempos.

A cuatro días del balotaje, Macri lanzó también duras críticas al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y dijo que se vale de la "trampa hasta el final".

Además, en declaraciones al canal LN+, apeló a una frase de la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que Massa es un "fullero".

"El pasado domingo, durante el debate, lo vimos a Sergio Massa como es. Vimos, como diría Cristina, a un fullero muy bien preparado con todas las peores armas. Vimos lo que no sirve", remarcó el ex presidente. Y expresó: "¿Ponerse a toserle 19 veces a Milei para confundirlo? Ese detalle estúpido demuestra que la trampa es hasta el final".

Al hablar de la economía, consideró que "sus resultados son un fracaso, el dólar a $1000, cuatro millones de pobres en 15 meses".