Los candidatos presidenciales Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) revelaron anoche cuándo darán a conocer a su ministro de Economía en caso de ganar el balotaje el próximo domingo.

En ambos casos, los aspirantes a llegar a la Casa Rosada aseguraron que mencionarán quién estará a cargo de la política económica luego de los comicios. "La política económico la va a dirigir alguien que hoy no está en mi fuerza política y a quien no voy a exponer hasta después de la elección", indicó Massa en declaraciones al canal Todo Noticias (TN). "Tiene enorme capacidad de trabajo y de gestión", mencionó sobre quien estará a cargo del Palacio de Hacienda. Y agregó: "Hoy no está dentro de los apoyos de mi fuerza y que va a ser una de las primeras muestras de que tengo vocación de construir un gobierno de unidad nacional". "Lo anunciaría el lunes o martes", afirmó Massa.

A su turno, Milei aseguró que ya tiene definido quién estará a cargo de la cartera económica, pero evitó darlo a conocer en esta ocasión. "Lo voy a anunciar si soy presidente", respondió el libertario en declaraciones a TN.