SanCor y una fecha que es clave: 15 de noviembre

Por Darío H. Schueri



Desde Santa Fe. - En medio de una crisis causada por el bloqueo a plantas elaboradoras de productos por parte del gremio ATILRA, este miércoles 15 habría vencido el fideicomiso aprobado el viernes 14 de enero del 2022 constituido por tres inversores privados, con el objetivo “de incrementar el capital de trabajo y salvaguardar los puestos de trabajo en SanCor” debido a que nunca hicieron aporte financiero alguno.

El grupo inversor estuvo conformado por los empresarios José Urtubey (Celulosa Argentina); Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond); y Gustavo Saglione, del multimedios La Capital de Rosario y Televisión Litoral, quienes conformaron el Fideicomiso Financiero SanCor Láctea” que contemplaba que la cooperativa mantendría el 20% de las acciones, mientras el 80% restante quedaría en manos de los inversores privados – que arrimó el ex Ministro de la Producción Matías Kulfas - mientras que el Banco Nación debía desembolsar 60 millones de dólares “que nunca puso”, según dicen desde el Consejo de Administración de la Cooperativa, presidido por el reelecto Alberto Sánchez, mientras que el fideicomiso debía aportar el 25%.

El plan contaba con el apoyo del gremio Atilra (a quien le habían prometido una silla en la futura organización) y cuyo titular Héctor Luis “Etín” Ponce hoy es blanco de todas las miradas por un bloqueo gremial que mantiene paralizadas las plantas desde hace semanas, impidiendo la producción de los 700 mil litros de leche que entregan un centenar de asociados, leche que SanCor CUL procesa con terceros.

“Etín”Ponce reclama a SanCor cumplir con los aportes a la seguridad social, y recordó que hace más de seis años que los trabajadores no reciben la totalidad de sus salarios. Este martes fracasó la audiencia en la que SanCor hizo una propuesta de regularización, por lo que las medidas de fuerza continuarán. Sobre este respecto desde la cooperativa señalaron que fue una “propuesta fundada en el mayor esfuerzo posible por parte de la Cooperativa y buscando con ello preservar tanto la producción como así las fuentes de trabajo, para el supuesto de negativa y/o rechazo por parte de ATILRA, se reitera en forma expresa el pedido de aplicación de Conciliación Obligatoria al presente conflicto.”



FIDEICOMISO FALLIDO

El 24 de noviembre del 2021 Leandro Salvatierra y Diego Feser constituyeron FIDULAC S.A. como administradora del Fideicomiso Financiero SanCor Láctea” junto al empresario lácteo Jorge Estévez, pero de acuerdo con un documento de la Comisión nacional de Valores (CNV) al que pudo acceder el colega José E. Bordón de La Nación, “el fideicomiso hasta el momento no constituyen una empresa en marcha, sino que los integrantes solo están inscriptos y no hay ninguna actividad previa ni capital suficiente para hacerse cargo de una operatoria de estas características. “El Fideicomiso Fiduciante no es una empresa en marcha”, detalla.

Según fuentes consultadas, SanCor tiene actualmente 1.500 empleados, pero tan solo trabajan 700, y de acuerdo con lo que propone el fideicomiso quedarían “de libre disponibilidad” más de 900 personas, de cuales se tendría que hacer cargo la cooperativa. “El fideicomiso se llevaría los bienes, la marca y el negocio de la producción, mientras que la cooperativa quedaría con la deuda y los empleados a indemnizar”, explicaron desde la cooperativa.

Hoy desde la señera cooperativa con sede en Sunchales, advierten que esa alternativa de solución – el fideicomiso – “no alcanzó sus objetivos”, debido “al tiempo transcurrido y al conjunto de dificultades e impedimentos planteados entre las partes involucradas en el proceso”, aclarando que “SanCor dio cumplimiento a todas las exigencias que legalmente pudo llevar adelante, en tanto que no se verificaron los aportes operativos y económicos que debió realizar la contraparte” (el fideicomiso).



DEUDA DE SANCOR

SanCor tiene deudas con dos fondos de inversión, garantizadas con la planta industrial de Sunchales y las oficinas comerciales en Buenos Aires y algunas marcas de quesos, con Tholem como cabecera. Uno de los principales acreedores de la Cooperativa es la AFIP, que tiene inhibidas las mayorías de las plantas procesadoras.

En cuanto al monto de las mismas, no pudimos conseguir el monto exacto, aunque fuentes consultadas la ubican en alrededor de unos 240 millones de dólares, mientras aguarda que Venezuela le pague un remanente de 18 millones de dólares por exportaciones realizadas en el año 2016.