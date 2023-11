Mársico reclamó la "cobertura urgente de vacantes de jueces"

El concejal, Lisandro Mársico ingresó un proyecto de resolución al cuerpo legislativo mediante el cual requiere a los poderes provinciales Ejecutivo, Legislativo y Judicial llevar a cabo de manera urgente, los procedimientos de selección de candidatos a los fines de cubrir los cargos de los dos vocales faltantes en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y los jueces titulares correspondientes a los juzgados de Primera Instancia de Distrito, Civil y Comercial, 2da. y 3ra. Nominación en el ámbito del Distrito Judicial Nº 5.

“La situación descripta genera enormes perjuicios para la población cuando se encuentra con un servicio de justicia que no funciona con la totalidad de magistrados correspondientes. Es responsabilidad de los poderes provinciales revertir la grave situación por la que atraviesa la justicia en las todas las localidades comprendidas por la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia, en lo que respecta a la inmediata cobertura de las vacantes de jueces”, manifestó el edil demoprogresista.

“La faltante de magistrados en ambas instancias generan demoras y problemas en la tramitación de expedientes, sobrecargando la tarea de la Sala II y de los otros juzgados, ocasionando no solo malestar sino indignación tanto de los justiciables, como de los abogados”, sostuvo Mársico, quien ayer participó de una reunión en el Colegio de Abogados donde recibió los planteos. "Es un tema grave, hay bronca entre los colegiados", admitió el edil.

“La tramitación de expedientes producto de las vacancias se retardan excesivamente en el tiempo, lo cual va en desmedro del trabajo del profesional, generando además un menoscabo en el servicio de justicia hacia la ciudadanía y más se extiende el tiempo en las designaciones requeridas, más se tardará en regularizar la situación descripta, cuando en algún momento sean designados los nuevos magistrados, todo lo cual lesiona gravemente el servicio de justicia” dijo el concejal del PDP.

En este contexto, Mársico consideró que “agilizar los procesos de designación de jueces, sin duda mejorará el funcionamiento de la justicia, siendo indispensable, en suma, para optimizar el goce de los derechos y la calidad de la democracia, de lo contrario se estará vulnerando el adecuado acceso a la justicia y socavando la calidad institucional, siendo los poderes provinciales los totales responsables de la grave situación por la que atraviesa la justicia en esta Circunscripción”.

Por último, Mársico señaló que “los graves problemas descriptos no son nuevos y los responsables de solucionarlos hacen caso omiso a los pedidos de los colegios profesionales, la situación no da para más, urgente deben cubrirse las vacancias solicitadas”.

Cabe consignar que en la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral solo cuenta con el juez Alejandro Román (hace diez años cubrió la vacante que dejó Edgardo Loyola) tras las jubilaciones de Beatriz Abele y de Lorenzo Macagno. En tanto, la Sala II de reciente conformación tiene como integrantes a María José Álvarez Tremea, Pablo Lorenzetti y Duilio Hail.

En lo que hace a la primera instancia, Matías Colón asumió hace poco más de un año como juez en lo Civil y Comercial de la 1º Nominación y Guillermo Vales como titular del Juzgado del mismo fuero pero de la 4º Nominación. En tanto, los juzgados de la 2º y 3º Nominación se encuentran vacantes, el último por la reciente jubilación de Ana Laura Mendoza.