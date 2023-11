Argentina - Uruguay en otra edición del clásico rioplatense por las Eliminatorias

La selección argentina de fútbol buscará extender su gran presente como líder con puntaje perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas, cuando reciba esta noche a Uruguay, en "La Bombonera", en el marco de la quinta fecha rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro tendrá lugar en el estadio "Alberto J. Armando" desde las 21:00 y será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, quien será secundado por los asistentes Alexander Guzmán y Jhon León. Además, Jhon Ospina estará en el VAR y en el AVAR lo hará Yadir Acuña.

El clásico rioplatense tendrá la televisación en directo de las señales TyC Sports y la TV Pública.

La selección nacional viene de vencer a Paraguay (1-0) y Perú (2-0) en la última doble jornada y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje ideal, al cosechar las 12 unidades posibles y ante Uruguay será el último cotejo de Argentina como local en el año, ya que luego visitará a Brasil, el próximo martes en el estadio "Maracaná", de Río de Janeiro.

El entrenador Lionel Scaloni no dio a conocer quiénes integrarán la delantera, sector donde la única presencia fija es la del capitán Lionel Messi, mientras que Ángel Di María, que volvió a ser convocado tras faltar en la última fecha FIFA a raíz de una lesión, pelea por un lugar con Nicolás González, quien hasta el momento fue titular en los cuatro juegos de Eliminatorias.

Además, todavía no está claro quién será el centrodelantero, ya que Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan la titularidad desde hace tiempo: el ex Racing jugó siempre desde el arranque cuando la selección fue local y fue al banco en los partidos como visitante, en tanto que compartieron la alineación cuando Messi no estuvo de entrada con Paraguay en el "Monumental".

Por su parte, Uruguay venció por 2 a 0 a Brasil en la fecha anterior, jugando en el estadio "Centenario" de Montevideo.

La novedad principal del equipo de Marcelo Bielsa es la presencia del goleador histórico Luis Suárez, quien forma parte del ciclo del "Loco" por primera vez desde su asunción.

Bielsa decidió incluirlo en su nómina y en caso de ingresar el actual futbolista de Gremio volvería a disputar un partido con Uruguay después de casi un año, ya que su último compromiso fue ante Ghana el 2 de diciembre de 2022 por el Mundial de Qatar.

Por otro lado, Suárez se reencontrará con su gran amigo Lionel Messi en este encuentro. Según la prensa internacional, el uruguayo volvería a jugar con el argentino en la próxima temporada en Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) cuando finalice su contrato con el equipo brasileño.