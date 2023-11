Colombia-Brasil prometen buen fútbol en Barranquilla

Este miércoles, además del encuentro que protagonizarán Argentina y Uruguay en el estadio de Boca Juniors (ver página 31), se disputarán otros cuatro encuentros correspondientes a la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El más trascendente, por la jerarquía de sus protagonistas, estará a cargo de los seleccionados de Colombia y Brasil, pero además se medirán Bolivia frente a Perú, Venezuela con Ecuador y Chile ante Paraguay.

El programa se iniciará a las 16:00 con el juego entre los representativos de Bolivia y Perú, los equipos más relegados en la tabla, en la altura del estadio "Hernando Siles" de Paz, con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero.

A partir de las 18:00 se verán las caras el sorprendente seleccionado de Venezuela y Ecuador, en el "Monumental" de Maturín y a las órdenes del paraguayo Juan Benítez.

Mientras tanto, desde las 19:00 y en un encuentro que asoma como el de mayor atracción de la múltiple jornada -además del clásico rioplatense- se medirán Colombia y Brasil, en el "Metropolitano" de Barranquilla, dirigiendo el uruguayo Andrés Matonde.

En el último turno del jueves y a partir de las 21:30 jugarán las selecciones de Chile y Paraguay, en el "Monumental" de Santiago, impartiendo justicia el argentino Fernando Rapallini.



LA SEXTA FECHA

Respecto de la sexta fecha, se disputará el próximo martes 21 de noviembre con estos partidos: a las 18:30, Ecuador vs, Chile, en el estadio ""Rodrigo Paz Delgado" de Quito; a las 20:00, Paraguay vs. Colombia, en el "Delio Cardoso" de Asunción; a las 20:30, Uruguay vs. Bolivia, en el "Centenario" de Montevideo; a las 21:00, Perú vs. Venezuela, en el "Nacional" de Lima y a las 21:30, Brasil vs. Argentina, en el "Maracaná" de Río de Janeiro.



LAS POSICIONES

Luego de cuatro fechas Argentina encabeza las posiciones con 12 unidades; Uruguay, Brasil, Venezuela y Ecuador suman 7; Colombia tiene 6; Chile y Paraguay 4; Perú 1 y Bolivia 0.