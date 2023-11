El debut de Barraza en Ben Hur ya tiene día y horario confirmado

Gustavo Barraza comenzó su segundo ciclo como entrenador de Ben Hur. El ‘Negro’ tomó el equipo que viene disputando el torneo Regional Amateur ante la salida de Rolando Carlen. El martes tuvo su primer entrenamiento y su debut ya tiene día y horario confirmado.

El próximo lunes 20, recordando que este fin de semana no habrá actividad ante las elecciones presidenciales de nuestro país, la BH jugará el encuentro pendiente de la primera fecha ante 9 de Julio en Arocena. Dicho juego fue programado para las 17hs. teniendo en cuenta que se trata de un día feriado

Vale recordar que dicho cotejo no se disputó ante la suspensión del árbitro y la falta de garantías de seguridad ante el arribo de hinchas del Lobo a Arocena, cuando los visitantes no pueden acudir a las canchas.

Tras dicho frustrado debut, Ben Hur recibió a Juventud de Esperanza en barrio Parque Ilolay, encuentro que finalizó sin goles, y el último domingo visitó a Argentino de Franck y también terminaron como empezaron, 0 a 0. Dichos resultados, más la final perdida con Sportivo Norte depararon la salida del santafesino Carlen de la conducción técnica.

Ahora, el Negro Barraza tendrá la responsabilidad de poner a flote a un equipo que no termina de aparecer para volver a encender la ilusión de todos en post de pelear por uno de los ascensos que otorga la categoría al Federal A, principal y único objetivo de los dirigentes de Ben Hur. Y para eso deberá ganar el lunes, lo que además permitirá reducir las tensiones en un club donde hubo pintadas por parte de la hinchada en señal de descontento con el equipo.