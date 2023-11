Sportivo y Peñarol jugarán el lunes otra final de la Liga

La temporada 2023 de Liga Rafaelina de Fútbol va ingresando en su etapa final. En Primera A queda por jugar la gran final de la Supercopa Departamento Castellanos, definición que accedieron los grandes campeones que tuvo el año: Peñarol y Sportivo Norte. La misma se disputará el próximo lunes -día feriado- a partir de las 17:00 hs. en el estadio Germán Soltermam de barrio 9 de Julio, a las 17hs.

El conjunto de barrio Villa Rosas accedió a dicha instancia tras ganar la Copa Departamento Castellanos, certamen que puso en marcha la competencia en este año que va llegando a su fin. Los dirigidos por Hugo Togni superaron en la definición a Ben Hur, el pasado 1º de julio en el Monumental de barrio Alberdi, partido que lo perdía 2-0 y lo ganó 3-2 con goles de Gino Alessio, de penal, Manuel Bustos y Martín Lobos. Mientras que Sportivo Norte viene de ser el reciente campeón Absoluto. Ganó el Clausura y superó en la definición a la BH. Tras igualar 0-0 en Barranquitas, se impuso 2-0 en el estadio Néstor Zenklusen de barrio Ilolay con dos penales convertidos por Juan Espíndola.

Desde la Liga Rafaelina de Fútbol aclararon que podrán jugar todos los jugadores habilitados de cada club, esto significa que podrán incluirse a los refuerzos que ambos equipos incorporaron para jugar el Torneo Regional Amateur. En el caso del equipo de barrio Villa Rosas, se destacan Ariel Cólzera (ex Atlético de Rafaela entre otros), el goleador Claudio Albarracín, Hugo Góngora y Nicolás Pautasso. Y por el lado del conjunto de Barranquitas figuran Leonardo Ochoa (ex Peñarol y Ben Hur), Augusto Baldasarre (de 9 de Julio) y el volante Lautaro Ibarra (ex Brown de San Vicente y Unión de Sunchales).

Ambos finalistas casualmente comparten el Zona 8 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur junto a los equipos santafesinos UNL y El Quillá. En este marco, se enfrentaron en la noche del martes 31 de octubre, por la primera fecha, en barrio Barranquitas con victoria de Peñarol por 4 a 1 con goles de Manuel Bustos, Claudio Albarracín, Jonatan Lastra y Joaquín Nazzi, en tanto que el empate transitorio para Sportivo lo marcó Juan Espíndola.

Más allá de este último antecedente, ambos equipos son protagonistas el grupo: Peñarol es líder con 7 unidades y Sportivo escolta con 6. Después de enfrentarse por en la final por la Supercopa del Departamento Castellanos, volverán a jugar el fin de semana siguiente en Villa Rosas por el Regional Amateur, en lo que será un duelo por el primer puesto.



VALOR DE LAS ENTRADAS

E INGRESO AL ESTADIO

Por otra parte, en la reunión de delegados, se acordó que la parcialidad de Sportivo ingrese al Coloso de barrio 9 de Julio por calle Pellegrini, ocupando la tribuna de cemento y el sector destinado a plateas. En tanto que los simpatizantes de Peñarol tendrán acceso al estadio por calle Ayacucho y se ubicará en la tribuna tubular destinada para los visitantes.

En tanto, la venta de entradas, que tendrán un costo de 1.500 pesos para las generales y de $ 700 para menores de 4 a 12 años, será de la siguiente manera:

-Sportivo Norte: en sede de Liga Rafaelina (Rivadavia 328) los días viernes 17/11 (de 9 a 19 horas), sábado 18 (9 a 12 hs) y lunes 20/11 (9 a 12 horas).

-Peñarol: en la secretaría del club los días viernes 17, sábado 18 y lunes 19/11.

Asimismo, desde Liga Rafaelina aclararon que no se venderán entradas en la cancha el día del partido y que todas las personas deberán asistir con DNI, ya que se implementará el sistema 'Tribuna Segura' por lo que habrá estrictos controles en ambos accesos.