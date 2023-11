“Me retiré con la camiseta que amo”, dijo un emocionado Fabricio Fontanini

Lo que ya era prácticamente de conocimiento público, se oficializó finalmente en las últimas horas. Fabricio Bautista Fontanini decidió ponerle fin a su carrera. Luego del empate sin goles de Atlético de Rafaela ante Estudiantes de Río Cuarto, en la revancha de cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, el propio club hizo oficial la decisión que ya tenía tomada el defensor, hace un par de meses. Incluso el propio ‘Muro’ dejó su mensaje en las redes sociales.

“Quiero contarles a todos que le pongo punto final a mi carrera como futbolista profesional, pude hacer realidad el sueño que tenía desde muy pequeño”, indica el posteo en Instagram, que luego continúa: “Feliz por el camino recorrido, fue una etapa maravillosa”.

Y fiel a su estilo, recordó su camino: “Agradecer a todas las personas que me he cruzado, compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, auxiliares e hinchas, en especial a mi familia que me bancó en todas y se bancó todas. Lo importante no son los títulos ni los resultados, lo importante es que te recuerden como una buena persona.” Y cerró con un “GRACIAS TOTALES!!!”.

Tras el encuentro, Fontanini habló con los medios de prensa y señaló: “Fue mi último partido, por eso es una mezcla de tristeza, pero ya está, creo que di todo por el club y me voy feliz porque me retiro con la camiseta que más amo, estoy feliz por eso".

Con 33 años y un gran torneo, su decisión sorprendió por barrio Alberdi, pero a la hora de contar los motivos por los cuales decidió su retiro, el rafaelino comentó: “Son muchas cosas que a uno le pasan, un poco de cansancio, la cadera la tengo un poco complicada, llego con lo justo a cada partido, tengo que inyectarme muchas veces y la verdad que no da para más, pero bueno, como dije antes, me voy feliz porque me retiré con la camiseta que amo". En realidad, este Diario ya había publicado el pasado 12 de septiembre que "El Muro", tal como lo llegaron a llamar por sus cualidades como defensor, dejaría la práctica del fútbol profesional al final de la temporada. Quizás un ascenso podría poner en duda su decisión...

En relación a su futuro, Fontanini declaró: "Siempre vamos a dar una mano, siempre, porque la verdad que hay buena gente, pero ahora la verdad que no sé nada, esto es todo muy pronto y veremos qué pasará, yo quiero estar siempre porque amo al club, así que vamos a ver qué hacemos".



LA PALABRA DE SILVIO,

TÍO Y DIRECTIVO

Ex presidente de Atlético, actualmente Vicepresidente 1°, también dejó expresos sus sentimientos en las redes sociales. “Yo vi a un Fontanini, que a los 10 años me dijo: tío, voy a ser jugador de fútbol. Yo vi a un adolescente Fontanini, debutar en primera, con la camiseta que él, y toda su familia adora. Yo vi a un Fontanini Capitán de Atlético de Rafaela. Yo vi a un Fontanini con la camiseta de la Selección. Yo vi a un Fontanini, Campeón de Primera División. Yo vi a un Fontanini Campeón de la Libertadores de América. Yo vi a un Fontanini en el Coloso Bielsa. Yo vi a un Fontanini volver al club de sus amores, a entregar todo lo que tenía. Y, lo más importante, vi a un Fontanini respetuoso, y respetado, por compañeros, técnicos y adversarios. Orgulloso de vos, Fabricio Fontanini”.



MILES DE MENSAJES

Las redes sociales ‘explotaron’ de mensajes ante el posteo que realizó Fabricio sobre su retiro, el cual fue acompañado de fotos que marcaron diferentes momentos de su exitosa carrera como futbolista.

“Felicitaciones por tu gran carrera, gracias por querer intentarlo en todo momento, sos y fuiste un gran profesional!! Gracias por ser nuestro capitán y mejor persona… Estoy seguro que lo que vendrá será con muchos éxitos! Te queremos Muro”, indicó Claudio ‘Taca’ Bieler.

También hubo mensajes de otros compañeros del actual plantel, como también de ex compañeros de Fabricio en la Crema. “Felicitaciones amigo!!! Excelente carrera. Gran profesional y mucho mejor persona. Éxitos en todo lo que viene”, apuntó el Chipi Darío Gandín.

También, ex compañeros de San Lorenzo y Newell’s dejaron sus saludos. “Grande amigo felicitaciones y lo mejor para lo que viene”, señaló Nicolás Blandi en tanto que el Gato Mauro Formica afirmó: “Gran carrera Fabri. Éxitos en lo que emprendas”.



LA TRAYECTORIA

DEL MURO FONTANINI

Fabricio Bautista Fontanini nació un 30 de marzo de 1990, en Rafaela. Sus primeros pasos, como los últimos, los dio en Atlético de Rafaela. Tuvo su debut profesional en la Crema, allá por la Temporada 2007/2008, en la victoria 2-1 ante Platense del 25 de abril de 2008 -fecha 31- cuando el técnico era Juan Amador Sánchez. Ese día ingresó a los 43 minutos del segundo tiempo en lugar de Matías Franco mientras que su primer partido como titular fue en la fecha 37 del mismo torneo, en el empate 1 a 1 ante Quilmes. Jugó 70 partidos y convirtió 3 goles. Fue protagonista de las recordadas dos promociones que la “Crema” disputó ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en 2009 y 2010.

En 2011, su primera experiencia fuera de Rafaela. Se puso la camiseta de Quilmes para jugar en la Primera División. Fue una temporada y volvió a barrio Alberdi para también jugar en la máxima categoría del fútbol argentino. Su buen rendimiento lo llevó a San Lorenzo. Allí fue campeón de América. Ganó la Copa Libertadores del 2014.

En 2016 emigró a Europa. El destino: Vicenza Calcio, de la segunda división de Italia. Un año después llegó a O' Higgins de Chile y volvió a la Argentina para jugar en Newell's Old Boys de Rosario hasta el 2020.

En la temporada 2021, Fontanini volvió al fútbol chileno para vestir la casaca de Ñublense y tuvo un último paso por Aucas de Ecuador, posteriormente, en 2022 retornó a su casa, Atlético de Rafaela, para ponerle punto final a su carrera profesional en este 2023.

Con la 'Crema', disputó 196 partidos y marcó 12 goles. Fue capitán y símbolo, desde Inferiores a Primera División.