La cosechadora más grande del mundo se llevó el oro

La nueva cosechadora New Holland CR11 promete ser aún más productiva, pero también más automatizada y ofreciendo un mejor trabajo.

Con su cosechadora CR11, New Holland lleva el rendimiento a un nivel superior. Algunas cifras de la cosechadora New Holland CR 11: motor de 775 CV, tolva de 20.000 l, dos rotores de 24 pulgadas, barra de corte de 15 m, neumáticos de 2,32 m de diámetro.

Cabe destacar que este año, en Agritechnica, fue la única medalla de oro que se otorgó.



CARACTERÍSTICAS

El CR11 viene equipado con un motor C16 de hasta 775 caballos de fuerza, demostrando una potencia excepcional. Su tanque de granos, con capacidad de 567 bushels, se destaca por su capacidad de vaciado rápido, menos de 100 segundos, a una velocidad de 6 bushels por segundo.

Además, la CR11 impresiona con un ancho de corte de 60 pies, haciéndola ideal para grandes extensiones de cultivo. El modelo estará disponible con oruga suspendida hidráulicamente SmartTrax o con una selección de neumáticos de gran tamaño, incluyendo el Michelin Cerexbib 2, diseñado específicamente para minimizar la compactación del suelo.

Esta cosechadora es la primera de New Holland en incorporar de serie las funciones de PLM Intelligence. Incluye la nueva pantalla IntelliView 12 y la guía IntelliSteer, entre otras características de vanguardia como telemática y visualización remota.

El sistema de gestión de residuos de la CR11 ha sido completamente rediseñado, incluyendo un nuevo picador y esparcidor de paja, asegurando un picado de alta calidad y una dispersión uniforme. Además, los sensores NutriSense NIR, disponibles como opción, permiten monitorear la composición del cultivo en tiempo real.