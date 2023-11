La maquinaria agrícola argentina brilla en Europa y va por buenos negocios

La Cancillería argentina, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), coordina la presencia nacional de 29 empresas y entidades provenientes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en la feria Agritechnica, la más importante para toda la industria de la técnica agrícola, que se lleva a cabo del 12 al 18 de noviembre en la ciudad de Hannover (Alemania).

El pabellón que representa a nuestro país posee 325 metros cuadrados y cuenta con dos áreas: una de exposición de maquinarias, donde se exhiben sembradoras, embolsadoras, tolvas, cabezales y software y otra de reuniones de negocios.

El presidente ejecutivo de AAICI, Juan Usandivaras, destacó la participación en Agritechnica de entidades como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y detalló: “es la feria más importante del mundo para el sector de maquinaria agrícola y por lo tanto cita obligada para los principales actores del sector, donde se identifican y exponen las últimas tendencias tecnológicas del rubro".

En ese sentido, comentó: "es un sector pujante en la economía. El año pasado exportó más de 70 millones de dólares, trabajan más de 38.000 personas de manera directa y 100.000 de manera indirecta. La Agencia y la Cancillería acompañan cada año a pymes para que puedan vender sus productos y servicios al exterior, lo que acerca divisas al país y genera empresas más fuertes, con empleos de mayor calidad. Además es un récord para la participación argentina en esta feria”.

Los principales productos exportados fueron sembradoras abonadoras (u$s 15,6 millones), cosechadoras (u$s 14 millones), y máquinas y aparatos mecánicos con función propia (u$s11,1 millones). En tanto, los tres primeros destinos de exportación fueron Uruguay (u$s 10,4 millones), Bolivia (u$s 7,8 millones) y Chile (u$s 2,5 millones).

Cabe remarcar que la feria constituye una plataforma a través de la cual la maquinaria suele llegar a todos los mercado de Europa central y oriental, como Ucrania, Bulgaria, Rumania, Serbia y también Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia e Italia.



TESTIMONIOS

Néstor Daniel Cestari, presidente de Industrias Metalúrgicas Cestari, afirmó: “es una vidriera muy grande. Esta es la séptima vez que estamos con la Agencia y tenemos la expectativa de conseguir clientes junto a un distribuidor nuevo que tiene base en Alemania y Europa del Este, pero también de aprender y estar en contacto con las fábricas de todo el mundo" y puso de relieve el “apoyo de la Cancillería porque nos da la posibilidad de presentarnos y ponernos en el escenario para que podamos ofrecer nuestro producto”.

Por su parte, Danilo Oscar Gribaudo, director de Comercio Internacional y director de I D de Máquinas Agrícolas OMBÚ, expresó sobre la presencia en la feria: “es sumamente importante por todos los mercados que se pueden abordar, porque son estratégicos y nos ayudan a generar un volumen de ventas de exportación como así también nos motivan a mejorar nuestra oferta exportable".

Del mismo modo Carlos Braga, responsable de Internacionalización de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), indicó: "nuestra participación en Agritechnica es de vital importancia, no solo porque Argentina es un gran referente a nivel global en la producción de granos y su tecnología asociada, sino que además estaremos haciendo el lanzamiento global de nuestra marca sectorial, en pos de una única estrategia para alcanzar una mayor inserción con mayor cantidad de PyMEs".



LA FERIA

Agritechnica es la feria internacional en donde se identifican y exponen las últimas tendencias tecnológicas del sector y se abordan todas las preguntas clave acerca del futuro de la agricultura y la maquinaria agrícola. En su última edición, la feria contó con 2.897 expositores de 47 países, 448.912 visitantes de 88 países, 424.000 m2 de superficie de exposición en 24 pabellones y 180 congresos técnicos y eventos en forma de foro, lo que la constituyó como la plataforma ideal para aquellas empresas con dimensión internacional que desean presentar conceptos y productos innovadores para el futuro.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, dependiente de la Cancillería Argentina, brinda asistencia técnica y económica para que las PyMEs argentinas presenten sus productos y servicios en las principales ferias internacionales, foros y congresos, y se vinculen de manera directa con compradores globales a través de las rondas de negocios que, además, facilitan que las empresas, los productos y los servicios argentinos sean conocidos por empresarios de diferentes países.