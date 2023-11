El negocio del feedlot pierde hasta 65.000 pesos por cabeza

Se dispararon los costos de alimentación también en la ganadería de carne, especialmente en el engorde a corral. Los feedlots advierten que los valores se han dolarizado y a medida que se acerca la fecha de votación presidencial, los plazos de pago se acortan y la ecuación de engordar un animal, les deja una pérdida de hasta 65.000 pesos por cabeza.

Sobre esta “foto negativa” del negocio, el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, Fernando Storni, indicó desde el Congreso Federal Ganadero de ROSGAN, que “es necesario ordenar la macro antes de avanzar en lineamientos básicos como pueden ser la comercialización por cortes o las intervenciones a los mercados”, entre otros temas.

Ante la instancia del cambio de Gobierno nacional, “debemos aprovechar esta oportunidad única y cercana de volver a poner estas cuestiones sobre la mesa, sea quien sea el que gane, porque está claro que un cambio debe haber, ya que así no podemos continuar”, expresó el dirigente, al término de la reunión de la Mesa Nacional de Carnes que se dio en el ámbito de este congreso en Rosario.

Según Storni, la Mesa de Carnes es una instancia que obtiene consensos para allanar el camino a cualquier Gobierno que desee tomar medidas en pos del desarrollo de la cadena.



PÉRDIDAS INSOSTENIBLES

Según confirmó el presidente de la CAF, “un feedlot tradicional pierde en promedio 65.500 pesos por animal terminado, tras casi nueve meses de ligero equilibrio”.

El número surge del cálculo de margen bruto de la actividad realizado a inicios de noviembre por la Cámara, asumiendo un peso de entrada al corral de 180 kilos, un ciclo de terminación de 131 días y un peso neto de salida de 320 kilos finales. Medido en kilos de novillo según el INMAG (Cañuelas), la pérdida actual equivale a 81 kilos por cabeza mientras que a igual fecha del año pasado el engorde a corral arrojaba una pérdida de $10.495, equivalentes -a valores de entonces- a unos 37 kilos de novillo por animal terminado.

Pero además, preocupa que los animales encerrados puedan acceder al alimento que demanda el proceso a un costo conveniente. “Es una expectativa difícil en cuanto a alimentación, por problemas en la adquisición de maíz, subproductos y derivados, no sólo por la falta de precios que se está dando previo a la elección (valores dolarizados, plazos de pago), sino que existen ya problemas de volumen disponible”.



HACIA EL CIERRE DEL CICLO

Para Storni, el resultado anual aún es incierto y seguramente no será el mismo que el de la foto: “puede ser positivo, negativo o neutro, porque evidentemente muchos de los valores con que hoy hacemos este cálculo van a verse modificados dentro de tres meses, sin contar gastos de estructura y otros costos dolarizados, dependerá de cuánto costará ese novillo gordo para saber cómo será el resultado de la película”.

El presidente de la CAF, al igual que la mayoría de los empresarios del sector, confiesan que no saben qué puede pasar hacia adelante con el mercado interno, teniendo en cuenta que el consumidor podría estar “en una situación sumamente compleja de acá a tres meses, lo cual no tracciona la demanda, por eso decimos que necesitamos urgente algo de estabilidad”, finalizó en su testimonio con Adn Rural.



TAMBIÉN PUEDE MEJORAR

En el mediano plazo se espera un nuevo impulso a los ingresos en los feedlots, en una época del año en que la ocupación en los corrales tiende estacionalmente a bajar.

Por un lado, las recientes inundaciones que afectaron al litoral argentino afectaron a unos 5 millones de cabezas de ganado. Esta hacienda comenzó a trasladarse y una gran parte se destinará a los corrales de engorde. Otra tendencia que se percibe es que los productores se vuelcan a la compra de invernada como refugio de valor, ante un panorama de incertidumbre económica y política.



COMO VIENE LA FAENA

De acuerdo al Consorcio Exportador de Carnes ABC, la faena en octubre se ubicó sobre los 1,16 millones de cabezas. Con respecto al mes previo, se mantuvo en niveles similares, con apenas 2.000 animales menos que pasaron por los frigoríficos.

Si el análisis se extiende a los primeros diez meses de 2023, la industria procesó 12,1 millones de cabezas, un 9,6% más en relación a los 11,1 millones que se procesaron en la comparativa interanual.

En cuanto a la producción de carne bovina, en octubre de 2023 llegó a las 259.000 toneladas, que implicó una caída del 2,8% con respecto al mes previo. En el transcurso del año, de las plantas frigoríficas salieron algo más de 2,75 millones de toneladas, cifra que marcó un crecimiento interanual del 6,6%.