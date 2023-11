El presidente del INTA apoyó a Massa y la Mesa de Enlace salió al cruce

El actual presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, ha puesto a circular un video en el que se puede ver una intervención de su parte en favor de una candidatura política frente al próximo balotaje.

A raíz de ello, la Mesa de Enlace salió al cruce a través de un comunicado: "es obvio que respetamos la libertad individual de opinión, pero también es cierto que deploramos la utilización del cargo en organismos públicos para presentar ideas propias".

Si bien reconocieron que propician la libertad de opinión, los dirigentes entienden que un organismo técnico y público como el INTA, conformado en forma mixta por técnicos y productores, "no debiera cruzar el límite de la imparcialidad institucional, dejando que cada quien exprese sus ideas políticas en los ámbitos correspondientes, pero sin utilizar al organismo técnico".

En ese sentido, reflexionaron: "lamentablemente, el presidente del INTA hace expresa mención al cargo que ocupa y con ello embandera a la institución en una posición, que no solo no corresponde; sino que desmerece el trato igualitario, diverso y prescindente que debiera tener la institución a la que circunstancialmente preside"

Por eso, rechazaron enfáticamente el intento de propaganda política, "incapaz de distinguir entre la opinión individual y la representación institucional del INTA".

Y concluyeron: "l ejercicio de las ideas políticas individuales tiene su ámbito, y tanto el INTA, como otros organismos públicos, no deberían propiciar candidatura alguna, salvo que quienes los conducen no sepan distinguir entre sus intereses personales y los de la institución técnica que representan".



QUÉ DIJO GARMENDIA

La polémica surgió cuando el propio presidente del INTA, Mariano Garmendia, subió un video a sus redes sociales donde, explícitamente, manifestó su apoyo al candidato de "Unión por la Patria", Sergio Massa.

A continuación, el mensaje completo que Garmendia grabó para sus redes y que finalmente se viralizó por su contenido.

"Muy buenos días a todos y todas, mi nombre es Mariano Garmendia y hoy me toca presidir el INTA. Creo y trabajo por el desarrollo de la ciencia y tecnología nacional que permita que esta Argentina crezca de manera federal en cada uno de los rincones de nuestra Patria. El domingo, los argentinos y argentinas vamos a decidir quién queremos que conduzca nuestro país en los próximos cuatro años. Qué tipo de proyecto de país queremos. Qué queremos para Argentina. Sin lugar a dudas, los invito a acompañar el proyecto que encara Sergio Massa, que sintetiza una Argentina grande donde todos podamos trabajar y desarrollarnos y tener la posibilidad de crear un futuro para nuestros hijos y nuestras hijas. Un gran saludo a todos. Muchas gracias".