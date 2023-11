El Gobierno destinó $3.500 millones, pero el tambero perdió seis veces más

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que se efectivizó el pago de la tercera cuota del Programa “Impulso Tambero 2”, llegando en esta ocasión a 4.571 productores (menos del 50% de los tambos del país) por un monto total de $3.573.277.019,45.

El acompañamiento incorpora la actualización del 20% en el monto dispuesto para cada productor. Beneficia al sector primario de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Igualmente, el secretario Juan José Bahillo "destacó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, para acompañar al sector", al recordar que esta tercera cuota de Impulso Tambero 2 incluye una actualización del 20%, por lo que mejora el aporte económico por litro producido por aquellos tamberos que hayan producido hasta 7.000 litros diarios en el período abril 2022 a marzo 2023: “Las y los productores con un promedio no superior a los 1.500 litros diarios, recibirán una compensación de $24 por cada litro diario promedio de leche; las y los productores con un promedio de entre 1.501 litros diarios y hasta 7.000 litros diarios, recibirán una compensación de $18 por cada litro diario promedio de leche; la asignación mensual tendrá un límite máximo de $960.000”, indica el boletín.

Según la misma fuente, “este acompañamiento continuará durante diciembre por lo que la inversión total del Gobierno Nacional rondará los $13.700 millones”.

Durante la primera edición del Programa Impulso Tambero “se invirtieron $ 8.105 millones para acompañar a 4.319 productores y productoras que hayan comercializado hasta 5.000 litros diarios de leche entre octubre 2021 y septiembre 2022, mediante una asistencia económica mensual durante cuatro meses de $15 por litro a quienes hayan comercializado hasta un promedio de 1.500 litros diarios; y de $10 a quienes hayan comercializado un promedio de entre 1.501 y 5.000 litros diarios, con un tope de asignación de $600.000 por mes por productor o productora”.

En la cadena láctea dicen frente a esto que “peor es nada”, porque se entiende que hay un esfuerzo de las arcas públicas por asistir a un eslabón que atraviesa una de sus peores crisis de rentabilidad, pero si se observan los números gruesos de las pérdidas acumuladas, verdaderamente estos subsidios son absolutamente insuficientes.



LA CADENA LÁCTEA PIERDE POR TODOS LADOS

Según el observatorio de la cadena láctea (OCLA) el resultado de septiembre en la cadena de valor es más que elocuente para entender el nivel de la crisis.

“En primer lugar, se puede resaltar que el incremento interanual del precio de la leche al productor (111,9%) está por debajo del incremento del valor que paga el consumidor (144,6%) y el valor de salida de fábrica (precio al que vende la industria) 134,2%”.

Debido a esta situación “la participación del productor en la cadena de valor, empeoró 4,9 puntos porcentuales, en tanto se incrementó la participación de la industria 2,2 puntos porcentuales y el sector comercial también subió 2,6 puntos”.

En el análisis intermensual “la situación de participación es negativa al sector primario en el mercado interno (+0,5), y mejora en el externo (0,7), y por las proporciones de ambos mercados, es negativa en el total, respecto al mes anterior”, informó el OCLA.

El “mark up comercial” (diferencial porcentual entre el valor a consumidor final antes de impuestos en el mercado interno y valor en salida de fábrica), “pasó del 48,2% a 48,6% sep23/ago/23. El mark up actual es 6,2 puntos porcentuales superior al observado en igual mes del año pasado”.

Además, “el incremento en el poder de compra de la industria láctea (107,9%), es 4,0 puntos inferior al incremento en el precio al productor (111,9%) y el resultado global de la cadena empeoró en $ 19.112 millones respecto a igual mes del año pasado, ya que la cadena pasó de perder $ 4.462 millones el año pasado en septiembre a perder $ 23.574 millones en septiembre de este año”, describió el OCLA.



EL IMPULSO TAMBERO ES UNA ASPIRINA

La cadena presentó un resultado negativo en septiembre de 2023 de $ 23.575 millones. El sector industrial tuvo un resultado estimado negativo de $ 3.208 millones y quien llevó la mayor pérdida fue el sector primario con $ 20.367 millones (unos $ 19,70/litro o US$ 5,6 centavos por litro de leche), lo que indicaría un precio de equilibrio necesario en torno de los $ 140 para cubrir todos los costos operativos y el costo de oportunidad del capital. Si se incorpora el “efecto sequía”, el productor necesitaría $ 160 por litro para salir derecho. Muy lejos de los 118 pesos que cobró por su materia prima en ese mes, según los Costos Regionales de Producción del INTA Rafaela.

Cabe aclarar, como lo hace el OCLA, que dentro del sector primario hay mucha disparidad de casos y aquí se establecen comparaciones promedio de casos estándar, donde los resultados son muy dispares, tanto como lo son los tamaños de las unidades productivas, la productividad y otros factores de producción.