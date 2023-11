Se llevó a cabo el acto por los 40 años de Democracia en el Comité Radical

Ayer por la tarde, se llevó adelante un acto especial en el comité radical, en conmemoración a los 40 años de la democracia que se celebraron el pasado 30 de octubre. Poniendo en primer lugar a la figura de Raúl Alfonsín, el acto convocó a las autoridades, los representantes del partido y también a los simpatizantes que llenaron el lugar.

Al comienzo, se transmitió un video de Alfonsín en plena vuelta a la democracia, hablando para una Argentina eufórica y expectante por sus palabras. Además, en las lecturas alusivas se hizo hincapié a la recuperación de la memoria y el compromiso con la Argentina que todos los habitantes queremos.

Luego, se dio lugar al Himno Nacional Argentino, con la actual interpretación de Abel Pintos, y también se leyó el documento político unificado especial para recordar esta fecha.

El primero en dar un paso al frente fue Augusto Rolando, el joven radicalista que ocupará la banca que dejará libre Leonardo Viotti en el Concejo, debido a su cargo como intendente.

Con una postura clara sobre la historia y su recorrido, Augusto eligió exponer algo diferente, refiriéndose a los 40 años de democracia que se vienen en el futuro. Es por eso que, desde sus estudios e investigaciones, partió con la idea de cinco tendencias futuras: la construcción de la verdad y los usos de la inteligencia artificial, los datos, el cambio de eje del poder global, la creencia en la democracia y los ciudadanos, aquellos que seguirán el camino que muchos construyeron. Así, se explayó sobre la actualidad de estas temáticas y cómo estas afectarían a la democracia futura.

Luego se dio lugar a Lisandro Mársico, quien honró la figura de Raúl Alfonsín: "No fue solamente el hecho de haber ganado una elección y haber retornado a un sistema del cual nunca nos tendríamos que haber apartado. Ese 30 de octubre traía aparejada una carga que era mantener el sistema y había que tener mucho coraje y valentía. Hay que hacer carne lo que Alfonsín supo lograr y homenajear a cada uno de los que hicieron lo suyo, desde su lugar, para lograr que este sistema sea el que nos rige hoy".

Con gran convicción, Leonardo Viotti, a su tiempo, sostuvo: "Los que tenemos menos de cuarenta años no vivimos la vuelta a la democracia. No tengo noción de cómo es vivir de otra manera. El gran desafío del presente es poder valorar la democracia, el sistema en el que vivimos, que es la mejor herramienta para cambiar la realidad que tenemos. Hay gente que por errores de la política ha dejado de creer en la democracia; es nuestro trabajo recuperar el valor de las acciones de la política, haciendo bien las cosas".

Para cerrar, afirmó: "Los que estamos acá tenemos las herramientas para demostrar que todo puede cambiar. Tenemos que volver a hacer que la sociedad crea en la democracia y en la política como herramienta de transformación. Hay que construir desde el diálogo".

Asimismo, estuvieron presentes Gonzalo Aira, Mónica Martínez y Carla Boidi.