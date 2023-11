Inauguraron obras del Programa "Caminos de la Ruralidad"

Desde la oficina de prensa del senador Alcides Calvo se destacó que en la zona Rural de Sunchales precisamente en la Escuela N°1192 “Fortín de Sunchales” se realizó en primera instancia el acto de inauguración de una traza de camino rural en el marco del Programa Caminos de la Ruralidad, con la presencia del subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti, el senador provincial, Alcides Calvo, intendente Gonzalo Toselli, la supervisora regional de Educación Primaria, Analía Gómez. También contó con la presencia de la directora de la Escuela N°1192 “Fortín de Sunchales”, alumnos y productores de la zona.

Esta intervención que le da transitabilidad permanente con ripio a la traza rural con una extensión de 13 km, se llevó a cabo con una inversión provincial de $94.000.000 actualizado según IPC, favoreciendo de manera directa a 16 productores agropecuarios, 11 tambos que producen 22.524.150 litros anuales de leche cruda y fundamentalmente a los alumnos y maestros de la Escuela Provincial Fortín de Sunchales que a partir de hoy cuentan con un camino que les permite asistir a clases aun con días de lluvias.

En Colonia Aldao la delegación fue recibida por el presidente comunal, Hugo Michelini, y los productores beneficiados de la zona donde se inauguró una nueva traza de 4km de extensión que se suma a un tramo habilitado con anterioridad sumando en total 10.420 metros, con una inversión en infraestructura productiva de $90.815.920 actualizado según IPC.

Estas dos trazas intervenidas en este distrito favorecen el desarrollo de apicultores con 330 colmenas, a productores con 376 hectáreas agrícolas y 2.845 hectáreas ganaderas y 10 tambos que generan 10.057.210 litros anuales de leche cruda así como también a los vecinos que eligen estos caminos para transitar entre las localidades de cercanía.

El Programa Caminos de la Ruralidad genera un beneficio marcado para la producción agropecuaria y un impacto en todo el territorio donde es aplicado, en una provincia como la de Santa Fe es imposible que no exista un programa como este dadas las características de la geografía, por lo que se está trabajando en convertir en Ley. Mientras tanto en el Departamento Castellanos existen a la fecha caminos ejecutados o en ejecución en 21 distritos, lo que suma en total una inversión que supera los $450.000.000.

El legislador provincial reflexionaba al respecto: "Con estas inauguraciones estamos cerrando una gestión con una mirada muy federal hacia todo el territorio, hacia el interior, cumpliendo un sueño que con estas obras de Camino de la Ruralidad se han hecho realidad para personal docente, asistentes escolares, productores agropecuarios con actividad agrícola, ganadera o lechera, por que de esta manera estamos brindando transitabilidad permanente a través de caminos comunales mediante el trabajo compartido entre el gobierno provincial de Omar Perotti, entre las comunas o municipios a través de sus presidentes comunales e intendentes o a través de asociaciones de productores, con este programa donde mediante una normativa nos ha permitido no solamente ejecutar las obras sino también ya pensar en las tareas de mantenimiento, un objetivo de varias décadas logrado por esta gestión provincial. Otro aspecto a destacar y según lo han expresado ya diferentes presidentes comunales e intendentes, la aplicación de este programa no ha discriminado color ni bandera política llegando a todos los distritos por igual y gestionando con la mayoría de ellos, desterrando las ideas que han querido implantar dirigentes políticos intentando justificar su inacción durante tres períodos de gobierno”.