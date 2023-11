Scaloni y el objetivo claro para el clásico rioplatense ante Uruguay: "Tenemos que imponer nuestro juego"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró que el conjunto nacional debe "imponer" su juego cuando se enfrente este jueves a Uruguay por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"El equipo lo voy a decidir esta tarde, pero en líneas generales es el que venía jugando y no creo que haya muchos cambios. Tenemos que imponer nuestro juego", destacó el técnico en la conferencia de prensa que brindó hoy en el predio de AFA "Lionel Andrés Messi".

Posteriormente, puso el orden de prioridades para su equipo en esta doble fecha de Eliminatorias: "No pensamos en Brasil porque tenemos Uruguay antes, que es un rival tremendamente difícil. Pensamos dar lo mejor, es partido a partido. Brasil ya será después de Uruguay, el partido importante es el que viene".

Además, el campeón del mundo explicó sus sensaciones de medirse ante su compatriota Marcelo Bielsa, quien comanda a la Celeste: "Poder enfrentarlo y saludarlo, haber estado con él y haberlo conocido, y más para los que salimos de Newell's, es una referencia. Es una alegría y una satisfacción. Todos los que hemos pasado por sus manos estamos marcados. Es una satisfacción poder enfrentarlo y saludarlo".

"El rival tiene una cultura futbolística que conocemos, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego, esa es nuestra idea. Después habrá matices donde ellos tienen sus fortalezas e intentaremos que no las tengan en este partido. La idea es no cambiar y si tenemos que corregir algunas cosas lo haremos", explicó sobre el juego de la selección de Uruguay.

En cuanto a la Selección argentina, Scaloni analizó el nivel que exhibe su equipo: "Tenemos una línea marcada, después el tiempo dirá, hay opiniones diferentes, algunos dicen que juega muy bien, otros que podría jugar mejor. Eso será para que ustedes analicen. Nosotros tenemos que seguir intentando mejorar y brindar un juego en el que la gente se sienta identificada".

Por otra parte, el oriundo de Pujato se refirió a la actualidad de Lionel Messi: "Está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad, está en condiciones y está bien".

En el mismo sentido, elogió al capitán argentino y sumó al arquero Emiliano "Dibu" Martínez, quien se hizo acreedor del premio Lev Yashín como el mejor del mundo: "Leo (Messi) siempre fue el mejor, ahora se sumó Emiliano (Martínez) y estamos contentos. Además de que lo merece, es un chico muy querido por nosotros, es indudable todo lo que le ha dado a los argentinos y estamos agradecidos. Es un placer".

Posteriormente, Scaloni fue consultado por las convocatorias de Pablo Maffeo y Francisco Ortega. "La citación de Pablo (Maffeo) y Pancho (Francisco Ortega), es porque los venimos siguiendo y veníamos con problemas en esos puestos. Nos parecen opciones interesantes, a Pablo lo seguimos desde antes de la Copa América, lo conocemos y creíamos que era la oportunidad para que trabajara con nosotros".

"No creo que la decisión de Maffeo de jugar en Argentina sea porque es el último campeón, su mamá es Argentina como yo tengo mis hijos que nacieron afuera y el día de mañana pueden elegir donde jugar. Tiene sangre argentina y eso es lo más importante", remarcó sobre la elección del nacido en España para representar a la "Scaloneta".

Y profundizó sobre las elecciones del cuerpo técnico: "No es una condición jugar en Europa para ser convocado, Thiago (Almada) ha sido campeón del mundo jugando en Estados Unidos. Lo que es importante es que para jugar en la Selección tiene que ser un jugador que nos haga falta, que sea un puesto en el cual nosotros tengamos algún problema o puede mejorar. Mientras el equipo está como está ahora es difícil ir metiendo jugadores".

"El campeonato local está jugando cosas y no tiene sentido sacar por sacar. Hay jugadores jóvenes interesantes y cuando creamos que pueden tener la chance, la van a tener, no tenemos dudas. Estamos convencidos de que no tenemos motivos para cambiar", completó.

Luego, se refirió a la ausencia de Alejandro Garnacho para la doble fecha ante Uruguay y Brasil. "Lo de Garnacho es una decisión futbolística. No nos gusta traer jugadores y dejarlos afuera constantemente. Todos quieren estar, está buenísimo, pero la parte humana juega".

"GARNACHO VA A SEGUIR ESTANDO CON NOSOTROS" 🇦🇷



✍🏻 Lionel Scaloni. pic.twitter.com/WykzkUDwv7 — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2023

"Hubiera sido fácil traerlo, estar acá y que a lo mejor no se cambie, no tuvo minutos en las últimas convocatorias. Es un chico que está en el radar nuestro, va a seguir estando. Recién empieza y tiene un enorme futuro", sentenció.

Uno de los casos más emblemáticos de esta doble fecha es la participación de Ángel Di María, quien podría disputar su último encuentro en el país como seleccionado, ya que planea retirarse del equipo tras la Copa América de Estados Unidos 2024. Ante esto, el entrenador pidió "disfrutar del momento".

"Queda un montón para la Copa América, tendrá tiempo de estar en el predio. Disfrutemos ahora que lo tenemos y verlo jugar con la camiseta de la Selección. No tiene mucho sentido pensar en lo que va a pasar. Cuando está acá está feliz. Futbolísticamente viene de una lesión pero viene jugando. No va a haber problema. Tomaremos la decisión de si juega de inicio o no, pero está bien", expresó.

Además, Scaloni advirtió que el rosarino podría ser titular tranquilamente sin la necesidad de sacar a Nicolás González, quien tiene asistencia perfecta en los cuatro compromisos previos a Uruguay: "Con Australia jugaron los dos. Depende mucho de dónde podemos hacer o nos pueden hacer daño. A Nico lo vemos por izquierda, siempre ha jugado ahí, y Ángel por los dos lados. Nos dan algo parecido, pero sobre todo profundidad, con tres volantes más de juego interno, pero la diferencia radica en lo que creemos que va a pasar en el partido. Los dos nos han dado un montón".

Scaloni habló de la situación del "Papu" Gómez: "Hay que darle todo el apoyo"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió hoy a la situación del mediocampisa Alejandro "Papu" Gómez, suspendido por dos años por haber dado positivo en un control antidoping, y remarcó que "hay que darle todo el apoyo" porque "está jodido por lo que le está pasando".

"Hablé con él, tengo una gran relación porque fui compañero en Atalanta y su entrenador en la Selección. Está jodido por lo que le está pasando", expresó Scaloni al ser consultado por el ex jugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo.

Y agregó: "Esperemos que pueda resolverlo, creo que va a apelar y va a intentar que se le reduzca la sanción. Hay que darle todo el apoyo, es un chico que a nosotros nos ha dado un montón y por eso estamos agradecidos".

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la llegada de las sociedades anónimas a los clubes

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evitó opinar sobre la privatización de los clubes durante la conferencia de prensa previa a lo que será el partido del jueves ante Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas.

El director técnico campeón del mundo brindó la habitual conferencia de prensa del día previo al partido. En la misma, el oriundo de Pujato fue consultado por una temática que fue tendencia durante estos últimos días: las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol, una discusión que reinstaló Javier Milei -candidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza- y que tuvo un fuerte y amplio rechazo de los clubes del fútbol argentino el último fin de semana.

"EN ESO NO ME METO"



La respuesta de Scaloni cuando le consultaron qué opina sobre la privatización de los clubes. pic.twitter.com/8yhZLoRcAj — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2023

“Nada, cero. En eso no me meto” fue la tajante respuesta de Lionel Scaloni al periodista que le consultó sobre la privatización de los clubes recordándole Matienzo y su ciudad santafesina Pujato. Tras esquivar la pregunta, el director técnico de la Selección argentina se convirtió en el foco de polémica en las redes siendo enaltecido por algunos y cuestionado por otros.

(NA)