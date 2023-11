Zeballos y Granollers se meten en las semis del ATP Finals

La dupla de dobles conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers se impuso ayer sobre los principales favoritos, el croata Ivan Dodig y el estadounidense Austin Krajicek, y avanzaron a las semifinales del ATP Finals que se disputa en la ciudad italiana de Turín y reúne a las ocho mejores parejas del mundo.

El marplatense y el catalán ganaron su encuentro por 6-4 y 6-4, ganaron el Grupo Verde y de esta manera se meten entre los cuatro mejores binomios por tercer año sobre cuatro participaciones en total (2020, 2021 y 2023).

En primer turno, los argentinos Máximo González y Andrés Molteni perdieron en su segunda presentación frente al mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin.

En un partido parejo, la dupla del mexicano y el francés logró la diferencia con un quiebre por set y se quedó con el triunfo por un doble 6-4, en una hora y 17 minutos de juego.

Los argentinos contaron con una triple chance de quiebre en el primer parcial, cuando el partido estaba 2-1, pero no pudieron aprovecharlas.

En el séptimo juego, sus rivales no dejaron pasar la única posibilidad de quiebre con la que contaron en la manga inicial y pusieron el partido 4-3 a su favor. Luego, no tuvieron inconvenientes para cerrar el set.

Santiago González y Roger-Vasselin volvieron a golpear en el tercer game del segundo set y "Machi" y Molteni no pudieron revertirlo. Así, con dos derrotas en sets corridos y con un balance de 14-24 en games, la pareja argentina quedó eliminada a falta de un partido.